Craig Federighi říká, že váš Mac má „nepřijatelný“ problém s malwarem.

Jako Podrobně dříve odpoledneCraig Federighi v současné době svědčí během soudního sporu společnosti Apple proti společnosti Epic. Federighi, když čelil dotazům právníka společnosti Apple, učinil několik zajímavých komentářů k zabezpečení, přičemž zejména poznamenal, že Mac v současné době obsahuje úroveň malwaru, kterou „Apple nepovažuje za přijatelnou“.

Jedním z cílů Federighi je vymalovat ekosystém iPhone, včetně App Store a chybějící podpory sideload, jako bezpečné a spolehlivé prostředí pro uživatele. Za tímto účelem se zdá, že součástí Federighiho strategie je vrhnout Mac pod autobus.

Soudkyně Yvonne Gonzalezová se zeptala Rogerse, který předsedá Eposu vs. Apple, Federighi o tom, proč má Mac více obchodů s aplikacemi, ale ne iPhone. „Na počítačích Mac je pravidelně využíván,“ vysvětlil Federighi. „IOS vytvořil výrazně vyšší standard pro ochranu zákazníků. Mac dnes tuto lištu nesplňuje.“

Federighi dodal: „Dnes máme na počítačích Mac úroveň malwaru, kterou jsme nepovažovali za přijatelnou.“

Generální ředitel společnosti Apple také poukázal na Android jako na další příklad platformy s více obchody s aplikacemi, které mají problémy se zabezpečením. “V komunitě zabezpečení je dobře známo, že Android má problém s malwarem,” vysvětlil. „IOS se zatím podařilo zůstat na špici problému s malwarem.“

Federiciova analogie je, že Mac je jako auto

Mac je auto. Pokud chcete, můžete si s ním vyjet do terénu a můžete jet kamkoli chcete. To je to, co jsem chtěl koupit. Je vyžadována určitá úroveň odpovědnosti. V systému iOS chcete něco koupit, protože děti mohou zařízení iOS ovládat a cítit se při tom v bezpečí. Je to opravdu jiný produkt.