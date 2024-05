Vyšetřovatelé nemocí se snaží ochránit svět před ptačí chřipkou

Doktorka Loachová si vyčítala, že ji nenapadlo otestovat chlapce den předtím, když by ho mohla zachránit, kdyby ho léčila na chřipku.

Ale alarm, který vyvolal, a naléhavá aktivita, která následovala, byly důkazem síly kambodžského systému sledování nemocí a jeho důležitosti pro globální systém biologického dohledu.

Je výsledkem let mezinárodních a místních investic, školení a veřejného vzdělávání. Ukazuje, jak zásadní je práce v první linii v zemích s nízkými příjmy pro stále globálnější systém odhalování zoonotických chorob – patogenů, které přeskakují mezi zvířaty a lidmi, jak to udělal Covid-19, je cílem je identifikovat a zadržet získat čas na výrobu dostatečného množství vakcín nebo léků k léčbě, nebo se pustit do zběsilé mise vyvinout něco nového.

Rostoucí hrozba

Virus H5N1 je jedním z několika virů, které způsobují chřipku u ptáků. Nemoc se objevila v Hongkongu v roce 1996 a od té doby se vyvinula do verzí, které způsobily propuknutí mezi volně žijícími a chovanými ptáky a někdy se přenesly na lidi.

V roce 2020 upoutal pozornost vědců nový a zvláště smrtící virus, který se rozšířil po migračních trasách do částí Afriky, Asie a Evropy.

Do roku 2022 se dostal do Severní a Jižní Ameriky a zabíjel divoká i domácí zvířata, včetně dobytka a mořských savců.

Takže vědci byli znepokojeni, když v únoru 2023 Kambodža nahlásila dva lidi nakažené virem H5N1. Je toto nová verze viru, který se vrátil do Asie a zabil lidi? V zemi nebyly žádné takové případy u lidí téměř deset let, ačkoli vědci zjistili, že virus byl u ptáků přítomen celé ty roky.

Genetická analýza prokázala, že virus infikující Kambodžany byl známý podtyp, spíše než virus nalezený v Americe, což je úleva. V loňském roce však Kambodža hlásila 11 lidí nakažených ptačí chřipkou, z nichž pět zemřelo, více než kdekoli na světě.

Globální obavy z viru H5N1 se v posledních týdnech zvýšily, protože virus byl objeven u koz a dojnic ve Spojených státech a poté u jednoho farmáře v Texasu, který se touto chorobou nakazil.

Protože se virus přenáší mezi druhy, vědci se obávají, že se virus může vyvinout a snadno se šířit nejen z ptáků na savce, ale z člověka na člověka.