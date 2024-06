SpaceX ruší start Starlink 10-2 z Mysu Canaveral kvůli nepříznivému počasí – Spaceflight Now

Aktualizace ve 20:30 EST: SpaceX zrušilo misi kvůli nepříznivému počasí; Cílení na pátek pro spuštění.

Přetrvávající špatné počasí způsobilo, že SpaceX ve čtvrtek večer zastavila start Falconu 9. Střední a jižní Florida jsou vystaveny vlnám bouřek a vydatným tropickým dešťům, které by měly trvat několik dní.

Start mise Starlink 10-2 je nyní naplánován na pátek v 16:35 EDT (2035 UTC). Raketa Falcon 9 vynese 22 satelitů Starlink na nízkou oběžnou dráhu Země v rámci 44. mise Starlink naplánované na tento rok.

Mise představuje 61. let společnosti Falcon 9 v roce 2024, což se vyrovná celkovému počtu orbitálních startů, kterých dosáhla v celém roce 2022. Spaceflight Now bude mít živé vysílání přibližně hodinu před startem.

Jak se blíží čtvrteční příležitost ke startu, 45. meteorologická letka očekává, že počasí bude během nového startovacího okna příznivé asi o 25 procent.

Meteorologové vyjádřili obavy z kovadlinových mraků, kupovitých oblaků a možného porušení pravidla povrchového elektrického pole, které všechny ovlivňují to, zda by raketa mohla generovat blesk, pokud by byla odpálena za neoptimálních podmínek.

Předpověď 24hodinového záložního okna zobrazuje stejné problémy s počasím, s výjimkou pravidla povrchových elektrických polí. Okno se otevře v pátek pouze ze 40 procent vhodných ke spuštění a na konci okna se zlepší na 80 procent.

Mise byla odložena ze středy z důvodů, které SpaceX nezveřejnila. Ve středu brzy odpoledne SpaceX odložila plánovaný start v 17:20 do konce večerního startovacího okna, než nakonec misi v polovině odpoledne zrušila. V té době bylo jasné, že přípravy zaostávaly za plánem, protože raketa nezvedla svou vertikální odpalovací konfiguraci včas před odpálením.

Booster prvního stupně Falcon 9 podporující tuto misi, B1073, odstartuje do flotily SpaceX již po 16. Již dříve podporoval starty lunárního landeru HAKUTO-R společnosti ispace, misi Bandwagon-1 pro sdílení jízd a 10 předchozích misí Starlink.

O něco více než osm minut po startu přistane B1073 na dronu SpaceX „Jen si přečtěte pokyny. Bude to zatím 84. přistání na tomto dronu a 319. pomocné přistání.

Mise přichází v rušné době pro SpaceX a NASA. Tento týden oba společně s Federálním úřadem pro letectví (FAA) a dalšími federálními agenturami pořádají řadu osobních setkání, aby informovali veřejnost a získali zpětnou vazbu k návrhu SpaceX na zahájení misí Starship ze startovacího komplexu 39A (LC-39A). v Kennedyho vesmírném středisku NASA.

SpaceX nedávno poslala poslední dva segmenty věže spolu s hůlkami pro druhou věž Hvězdné lodi do svého zařízení Hvězdné základny v jižním Texasu.