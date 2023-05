Vyměňte fanoušky, připravte se na oznámení Kingdom Tears

Zdá se, že všichni hrají The Legend of Zelda: Kingdom’s TearsA můj Switch mi na to nedovolí zapomenout. Tento víkend, když jsem také projížděl kolem Hyrule a objevoval Breath of the Wild V pokračování jsem stále zažíval mírné výpadky, protože několik dalších hrdinů Hyrule, které jsem poznal, zvedlo své klíče.

Tyto anime maminky si zaslouží všechny květiny ke Dni matek

„Ten a ten na internetu!“ V levém horním rohu se zobrazí malý banner, kde se aktivuje další přítel Nintendo Online. A nevyhnutelně vyskakovací okno vždy ukazovalo, že hrají jednu hru: Slzy království. A ano, vím, že mohu tato upozornění vypnout, ale kde je v tom zábava?

Teď nejsem stranou. Věděl jsem, že tohle bude Obrovská verze. Ale na neustálých vizuálních připomínkách toho je něco úžasného Všichni a jejich maminky hrají stejnou hru Ve stejnou dobu. Nejsem si jistý, že si pamatuji podobný případ, kdy se zdálo, že mnoho lidí je na stejné vlně. Nejblíže to bude během prvních dnů pandemických blokád, kdy jsou všichni ostatní Zdá se, že hraje Animal Crossing: New Horizons. Ale i potom stále vidím, jak se přátelé přihlašují a hrají Prsten vhodný pro dobrodružství Nebo se ponořte do starého oblíbeného.

Přečtěte si více: Ne, nebudu čekat Zelda: Tears Kingdom LineDěkuji

Až 50% sleva Amazon Basics Overstock prodej Jejich přebytek jsou vaše úspory

Amazon nashromáždil spoustu věcí každodenní potřeby, to vše se slevou až 50 %. Ať už je tento týden na vašem seznamu, co chcete získat, je pravděpodobné, že budou mít prodej.

Ale zdá se, že teď není čas na experimenty. Každý, koho znám s přepínačem, bez ohledu na to, jak často hraje hry, tituly nebo žánry, které má obvykle rád, je hraje. Slzy království.

Pokaždé, když toto upozornění přijde, cítím pocit kamarádství, jako bychom všichni byli na jednotné misi. Přemýšlím o tom, jak jsem vyrůstal kolem Jeepu Wrangler mého táty, jak to vždycky dělal Zamávejte Wrangleru někoho jiného Na cestě. Nemůžu si pomoct, ale cítím, že dávám každému zelda Průzkumník přikývne, i když je to jen v mé hlavě, a ačkoli nemohou říct, že jsem je viděl.