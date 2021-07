Turecko zůstaňte v teple, porazte Českou republiku, postupte do semifinále OQT – olympijská kvalifikace FIBA ​​Victoria, Kanada 2020 Tweet on Twitter Share on Facebook Google+ Pinterest

Victoria (Kanada) – Co začalo jako fyzická hra s nízkým skóre, se nakonec dostalo do Turecka. Turecko porazilo Českou republiku každé čtvrtletí a zvítězilo 87-70. Bod zvratu: Zbývající čas Turecka 3:37 ve čtvrtém čtvrtletí skončil. Česká republika se pohybovala do 10 bodů od tohoto bodu a snížila svůj schodek na osm bodů za čtvrtletí, ale Turecko jej po termínu operovalo. Erson Ilyasova přeměnil rozložení a 3-ukazatel, Melih Mahmudoglu přeměnil obrat a Furgan Gorkmas přidal set k zvýraznění běhu Turecka 9: 0, což zvýšilo jejich náskok o 19 bodů. Herní hrdina: Corkmas. Turecký ostrostřelec zaznamenal ve hře více než 20 bodů a 8 ze 4 vystřelil na 3-ukazatele. Ve sporu: John Wesley vedl Českou republiku s 13 body a 11 doskoky. Tomáš Sodoranski přidal 15 bodů, 6 asistencí a 5 doskoků. Chedi Osman chipoval s 11 body a 6 asistencemi. Statistiky nelžou: Česká republika stáhla 15 útoků, ale vedla pouze k 12 sekundovým náhodným bodům. Udělali 15 průlomů a vystřelili 23 ze 6 (26,1 procenta). Sečteno a podtrženo: Turecko zvítězí v turnaji. Ve svých dvou vítězstvích udělali 52,8 procenta střel a 46,9 procenta 3s. S Osmanem, Gorkmasem, Ilyasovem a dalšími talentovanými střelci nemohou soupeři zamknout hráče. říkali: FIBA

