The Lord of the Rings: Gollum vychází 25. května pro PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One a PC, později pro Switch

Pán prstenů: Glum PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One a PC budou spuštěny napříč parní A Epic Games Store 25. května oznámili vydavatelé Nacon a Daedalic Entertainment. Verze Switch bude následovat později v roce 2023.

Během speciální show bude předvedena nová hra Dnes v 10:30 PT / 13:30 ET na twitchi (Daedalská zábavaA Nakun).

Zde je přehled hry prostřednictvím Nacon a Daedlic Entertainment:

Na základě miláčka Pán prstenů Trilogie od JRR Tolkiena, fantasy hra vezme hráče na výpravnou cestu Středozemí, v hlavní roli s jednou z nejpůsobivějších postav v Lore: Smeagol — *Gllum, Glum*.

Pán prstenů: Glum Je to příběhové dobrodružství. Vydejte se na nebezpečnou cestu jako Glum a hledejte to jediné, co je vám drahé. Lezte, skákejte a plížte se přes nebezpečí nebo na užitečná místa. Glum je obratný a mazaný a rozpolcená osobnost ho roztrhá na kusy. Je na vás, abyste se rozhodli, zda podlehnete Glumově temné stránce, nebo důvěřujete Smeagolově jemné narážce.

Spoluvydavatelství Daedalic Entertainment a Nacon, Pán prstenů: Glum Vyvinutý malým týmem vášnivých Tolkienitů v Daedalic Entertainment ve spolupráci s Middle-earth Enterprises.