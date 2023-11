Připravte se: Baldur’s Gate 3 Patch 5 má velikost 30 GB a k instalaci vyžaduje 130 GB volného místa

Larian vydal varování pro hráče Baldur’s Gate 3 před dnešním vydáním patche 5: Budete muset uvolnit značné množství místa.

Larian v prohlášení uvedl, že Patch 5, jehož vydání je plánováno brzy, má velikost 30 GB, ale k instalaci vyžaduje 130 GB volného místa. tweet.

To je hodně místa na disku, které je potřeba uvolnit, aby se vešlo do 30GB prostoru. Larian měl tip pro ty, kteří nemají prostor pro instalaci aktualizace: Odinstalujte Baldur’s Gate 3 a poté znovu stáhněte opravenou verzi.

Patch 5 bude brzy vydán! Tato aktualizace bude mít přibližně 30 GB a její instalace bude vyžadovat přibližně 130 GB volného místa. Pokud zjistíte, že nemáte místo pro instalaci aktualizace, doporučujeme BG3 odinstalovat a poté znovu stáhnout opravenou verzi. – Larian Studios (@larianstudios) 30. listopadu 2023

Není to ideální situace, ale Larian slíbil velké věci pro Patch 5, včetně finále, kde hlavní roli hraje oblíbený Withers. Patch 5 je také nastaven jako oprava nepříjemných problémů se zpomalením v aktu 3.

Kdo bude vaší další osobou? 🎟️ pic.twitter.com/dABLaawSG2 – Larian Studios (@larianstudios) 29. listopadu 2023

„Patch 5 je opravdu dobrý,“ řekl ředitel vydavatelství Larian Michael Doss v prohlášení tweet Publikováno včera, 29. listopadu. „Strávil jsem celý den povídáním s vývojáři & Co., abych na to všechno přišel. Všichni byli na změny velmi hrdí. Hodně z toho bylo ‚Konečně jsme to *to* udělali!‘ Po spuštění je zajímavé vidět tolik z nich tak chce zlepšit své zkušenosti.

Kromě toho dojde k vylepšení výkonu na PC i PS5 jménem veškeré práce, která byla vykonána na vylepšení hardwaru Xboxu. To je vzrušující, ale je to také pravděpodobně to nejméně vzrušující na patchi 5, abyste si udělali představu o tom, jak vzrušující je. Více zítra.“

Larian je aktuálně v klínu vítězství po obrovském úspěchu Baldur’s Gate 3, se sedmi výhrami v nedávných Golden Joysticks a Osm nominací Na nadcházejících Game Awards. Larian se chystá oznámit datum vydání dlouho očekávaného Baldur’s Gate 3 na Xbox Na slavnostním předávání cen 7. prosince a dokonce Začínám škádlit „příští velkou hru“. .

Baldur’s Gate 3 má samozřejmě obrovský komerční a kritický úspěch od svého oficiálního vydání na PC v srpnu. IGN tomu dalo 10/10 chválí „křupavé taktické RPG boje, nezapomenutelný příběh se složitými postavami, vysoce vybroušenou filmovou prezentaci a svět, který vždy odmění průzkum a kreativitu.“

