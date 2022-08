Česká policie zabavila Ferrari 458 Italia pro vlastní potřebu

⚡️ Přečtěte si celý článek na Motorious

Jak říká staré přísloví, můžete předběhnout policejní křižník, ale ne Motorolu. Zřejmě o tom neslyšela ani policie v České republice, která zabaveným Ferrari 458 Italia z roku 2011 pronásleduje pouliční závodníky, zloděje aut a další podezřelé ve výkonných autech. Po zveřejnění propagačního videa, které se hraje téměř jako filmová upoutávka, se o této zajímavé strategii vymáhání práva hodně šustne.

Namísto zachování exteriéru Rosso Corsa se říká, že Ferrari bylo nalakováno stříbrně, jak ho vidíte nyní. Poté přidali obligátní modrožlutý reflexní pruh a nízkoprofilovou světelnou lištu na střeše spolu s dalšími modrými a červenými světly, aby bylo všem jasné, že se skutečně jedná o policejní auto.

Samozřejmě to není poprvé, co policejní agentura použila honosné, honosné vozidlo. Ve skutečnosti má policie v Itálii s Lamborghini zvláštní dohodu. Občas se to ale stává, hlavně všude v České republice, a dává to lidem do řeči.

Díky obavám, že by občané mohli zanevřít na cenu takového honosného Ferrari, jsou celkové náklady na jeho úpravu pro policejní práci přibližně stejné jako pořízení nového hatchbacku Škoda, tedy více než 12 000 USD. Jaká krádež!

Policie si okamžitě všimla, že 458 Italia zabavená zločincům není nejkřiklavější a nejdražší exotické vozidlo. Víte, ovládají se tím, že prožívají fantazii každého 13letého dítěte. Další vozy zabavené policií byly dále prodány a výtěžek byl použit na pokrytí škod způsobených zločinci. Takže by nebylo na škodu, kdyby měli trochu staré Ferrari.

Zdroj: Strážce

