Odborníci tvrdí, že lidé, kteří zdobí předčasné Vánoce, jsou šťastnější

Už nás dělí jen pár dní od Díkuvzdání. Pro některé lidi to znamená, že na vánoční výzdobu je ještě příliš brzy. Pokud však hledáte příliv serotoninu a dobré nálady, odborníci mohou letos doporučit vyzdobit haly a prořezávat stromy o něco dříve.

Psycholog Steve McKeown řekl: UNILAD Vánoční zdobení vyvolává nostalgické vzpomínky a může vést ke zvýšení štěstí.

„Pocty jsou jen kotvou nebo cestou k magickým dětským pocitům vzrušení,“ vysvětlil. „Takže včasné navlékání vánočních ozdob zvyšuje vzrušení!“

Při zdobení svátků hraje roli i společenský aspekt. lidé Všimněte si, že některé studie naznačovaly vztah mezi stavem péče a sociálním vystupováním ve vaší oblasti.

Podle těchto metrik musí být Mariah Carey jednou z nejšťastnějších lidí na planetě. Svou vánoční výzdobu se ostatně pochlubila na sociálních sítích ve chvíli, kdy se 1. listopadu zastavily hodiny o půlnoci.

Když už mluvíme o královně Vánoc, Carrieina charakteristická sváteční hymna „All I Want for Christmas Is You“ oficiálně začíná stoupat. malování Opět horkých 100. Tento týden se téměř 20 let stará skladba (která je od roku 2019 každoročně na prvním místě v žebříčku Hot 100) vrátila na #36 v žebříčku. malování.

Očekávejte, že výrazně poroste – a čísla streamování budou i nadále exponenciálně růst – s tím, jak se budou hodiny blížit 25. prosinci. malování Hot 100 jako hvězda na vánočním stromku již třetím rokem.

Když už mluvíme o vánoční hudbě, neměli byste být překvapeni, že je také považována za povzbuzovač nálady z podobných důvodů navozujících nostalgii. PopSugar.

Takže zapomeňte na ten virální tweet z kazety, který diktoval, kolikrát si zákazníci mohou poslechnout „All I Want For Christmas Is You“. Zdá se, že majitelé baru neznají pravý význam Vánoc…

Na základě těchto studií můžete v červenci zdobit a začít žít podle prázdninových standardů, kdykoli budete chtít!

Překvapivé věci mají v roce 2021 100