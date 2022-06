Nevysvětlitelný podcast: 7 záhad sluneční soustavy, které vědci dosud nevyřešili

Až se příště podíváte na jasný úplněk, myslete na toto: Nikdo přesně neví, odkud se měsíc vzal.

„Nemáme ponětí, proč je tady Měsíc,“ říká vědecká spisovatelka Rebecca Boyle. nevysvětlitelné – Podcast Vox, který zkoumá velká tajemství, nezodpovězené otázky a všechny věci my Učte se potápěním do neznáma. „Myslím, že hodně lidí.“ [the moon] Beru to jako samozřejmost, jsou to takové nudné věci a galaxie a mlhoviny, hvězdy a planety jsou zajímavější.“

Je pravda, že některé z epických otázek ve vědě existují v nejvzdálenějších končinách vesmíru – jak a kdy vznikly první galaxie, co se děje uvnitř černé díry – ale také epické otázky jsou zde v našem nebeském sousedství, v našem vlastním. vlastní sluneční soustava.

Prozkoumat naši sluneční soustavu – měsíce a planety v ní – znamená lépe porozumět tomu, co je možné v nejvzdálenějších končinách vesmíru. Vše, co najdeme nebo objevíme na našem kosmickém dvorku, nám pomůže pochopit, co je možné ve větším vesmíru. Pokud se v nepřátelském světě, jako je Mars, najdou důkazy o starověkém životě, možná lépe pochopíme, jak běžný život může být v jiných slunečních soustavách. Pokud pochopíme, jak se svět, který mohl být tak pulzující jako Venuše, zhroutil, mohli bychom pochopit, jak často podobné planety kolem jiných hvězd umírají na konci světa.

Nejprovokativnější záhady sluneční soustavy nám pomáhají porozumět tomu, proč jsme zde, jak dlouho můžeme mít a co můžeme zanechat. Zde jsou některé ze záhad sluneční soustavy, se kterými jsme se setkali nevysvětlitelné.

Co zabilo Venuši?

„Hellscape“ je nejvhodnější slovo pro popis povrchu Venuše, druhé planety od Slunce. Při teplotě 900 stupňů Fahrenheita je to nejžhavější planeta ve sluneční soustavě, a to díky atmosféře tvořené téměř výhradně oxidem uhličitým, který vytváří silný skleníkový efekt. Oblaka vysoce korozivní kyseliny sírové jsou pokryta vulkanickou oblastí velmi ostrých vyvřelých hornin. Tlak na povrchu Venuše je asi 92krát větší než tlak, který cítíte na hladině moře na Zemi.

Někteří vědci však mají podezření, že Venuše kdysi připomínala Zemi s tekutým vodním oceánem, jako je ten, který podporuje život na naší planetě. To vyvolává existenciální otázku o životě na Zemi.

Robin George Andrews, vulkanolog a autor knihy „Venuše a Země jsou planetární bratři“ Obří sopky: Co odhalují o Zemi a světech za ní. „Byla vyrobena ve stejnou dobu a vyrobena ze stejných věcí, ale květina je hrozná a děsivá ve všech možných ohledech. Země je ráj. Tak proč máme ráj vedle ztraceného ráje?“

Existují dvě hlavní hypotézy. Jedním z nich je, že Slunce uvařilo Venuši k smrti. Další je, že to dokázaly sopky.

Odkud se vzal měsíc?

Než Měsíc klesl, vědci si mysleli, že vědí, jak Měsíc vznikl. Převládající teorie byla, že vznikly velmi podobně jako planety: kousky materiálu, které zbyly po formování Slunce, se shlukují dohromady. Ale pak astronauti Apolla přivezli vzorky z měsíčního povrchu a tyto skály vyprávěly úplně jiný příběh.

„Geologové zjistili, že Měsíc je pokryt zvláštním typem horniny zvaným anorthosite,“ nevysvětlitelné Senior producent Meredith Hudenot vysvětluje v pořadu. „Zářivá, jasná a reflexní, to je skála, díky které měsíc září bíle na noční obloze. V té době se předpokládalo, že tato skála může být vytvořena pouze velmi specifickým způsobem. Magma.“

Ale magma znamenalo, že Měsíc musel vzniknout při nějaké epické katastrofě. „Něco, co napumpovalo do Měsíce tolik energie, že doslova roztál,“ říká Hoddinott. Vědci si nejsou zcela jisti, jak se to všechno stalo. Ale každý scénář je filmový příběh ohnivě strašných rozměrů.

Zůstalo na Měsíci v lidském odpadu něco živého?

Během misí Apollo na Měsíci se astronauti vydali na Měsíc a aby ušetřili váhu, když se vrátili na Zemi, házeli odpadky za sebe. Na všech misích Apollo astronauti odešli 96 tašky lidského odpadu na Měsíci a kladou si fascinující astronomickou zásadní otázku.

Lidské exkrementy – zejména výkaly – se hemží mikrobiálním životem. S přistáním Apolla na Měsíci jsme přenesli mikrobiální život na Zemi do nejextrémnějšího prostředí, v jakém kdy byl. Což znamená, že odpad na Měsíci je přirozený, i když nezamýšlený zážitek.

Otázka, na kterou může zkušenost odpovědět: Jak odolný je život tváří v tvář monstróznímu prostředí Měsíce? V tomto ohledu, pokud mikrobi mohou přežít na Měsíci, mohou přežít mezi planetami nebo? mezihvězdné cestování? Pokud se jim podaří přežít, možná by se život mohl šířit z planety na planetu a jezdit na zádech asteroidů nebo jiného vesmírného odpadu.

Důkladné čtení: Astronauti Apolla opustili svůj tubus na Měsíci. Musíme se vrátit k tomuto nesmyslu.

Existovala na Zemi vyspělá civilizace před lidmi?

Mnoho vědců si vždy kladlo otázku: Existuje v hlubinách vesmíru inteligentní život? Ale klimatolog Gavin Schmidt a astrofyzik Adam Frank mají jinou otázku: Existoval inteligentní život hluboko v historii Země? Můžeme najít důkazy o vyspělé civilizaci mimo člověka, která žila možná před stovkami milionů let, pohřbena v zemské kůře?

Toto není striktně záhada „sluneční soustavy“, ale má kosmické měřítko. Schmidt a Frank se v podstatě ptají: Jak pravděpodobné je, že inteligentní forma života na jakékoli planetě – zde nebo v nejhlubších hlubinách vesmíru – zanechá stopu, známku jejich existence? A když na to přijde: za stovky milionů let by byli někteří z vesmírných průzkumníků, kteří přistáli na Zemi, schopni najít lidské stopy, kdybychom byli dávno pryč?

Důkladné čtení: Silurská hypotéza: Lze v geologickém záznamu odhalit průmyslovou civilizaci?

Dokážeme vytlačit asteroid z jeho kolizního kurzu se Zemí?

Mnoho katastrof – sopečné erupce, zemětřesení, hurikány, tornáda – jsou nevyhnutelné. Vědci mluví o když, ne zda budou stávkovat. I když lidé Některá neštěstí to zhoršujePřírodní katastrofy se staly dávno předtím, než jsme tu byli. Je to skutečnost života na Zemi. Jeden typ katastrofy však nemusí být nevyhnutelný: srážka mezi nimi asteroid nebo kometa a Země.

Problém je: Nikdy jsme se nepokoušeli odvrátit pozornost asteroidu a nevíme, jestli plán, jak to udělat, bude fungovat.

Aby pomohla odpovědět na tuto otázku, minulý rok NASA spustila program Test dvojitého přesměrování asteroidů (DART), krabice velikosti auta se solárními panely. Aktuálně je na cestě k 160 metrů vysokému asteroidu zvanému Dimorphos. Na podzim DART narazí na Dimorphos rychlostí 24 000 kilometrů za hodinu (asi 15 000 mil za hodinu) ve snaze vyřešit velkou otázku: Mohla by srážka vytlačit asteroid na trochu jinou oběžnou dráhu?

Byl na Marsu život?

Mars je dnes poušť, bez jakýchkoliv viditelných známek života. Ale v průběhu let vědci objevili důkazy o tom, že se Mars ztratil, a to už dávno, což mohlo vypadat hodně jako Země.

„Mars je dnes velmi odlišné místo, než bylo před 4 miliardami let, ale můžete vidět důkazy o tom, jaké to bylo,“ řekla astrobioložka NASA Lindsey Hayes. „Vidíte věci jako pozůstatky obrovské říční delty, což ukazuje nejen na tok vody, ale pravděpodobně jste po dlouhou dobu protékali hodně vody, která pokračovala v ukládání sedimentů.“

A kde byla voda, tam mohl být život. Minulý rok přistál na Marsu nový rover a toto je naše nejlepší šance odpovědět na otázku „Byl někdy život na Marsu? Pokud je odpověď ano, mohlo by to změnit naše chápání toho, jak rozšířený je život ve vesmíru.

Skrývá se ve tmě skutečná devátá planeta?

V roce 2006 Mezinárodní astronomická unie Hlasujte pro změnu Definujte, co tvoří planetu, a Pluto to neudělalo. Oficiálních planet ve sluneční soustavě už není devět, ale osm.

Ale pak „jsme začali dostávat tyto náznaky, že tu skutečně bylo něco jiného – a skutečná obří planeta, o které si myslíme, že stále číhá daleko od Neptunu a čeká, až bude nalezena,“ říká astronom Mike Brown. nevysvětlitelné. Astronomové zatím tuto planetu neobjevili, ale pochybují o její existenci: zdá se, že další vzdálené objekty ve sluneční soustavě byly ovlivněny její gravitací.

Mohly by nás tyto rady dovést ke skutečné nové deváté planetě? Umět. Ale bude to těžké najít.

„Je to jako vzít malé zrnko černého písku a hodit ho na pláž,“ říká Brown o procesu výzkumu. „Bylo by trochu těžké najít to v moři mezi ostatními. A to je problém Planety Devět.“

