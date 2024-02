Nová aplikace vždy ukazuje na supermasivní černou díru ve středu naší galaxie

Ve čtvrtek návrhář Matt Webb odhalit Nazvala se nová aplikace pro iPhone Maďarský kompasCož vždy ukazuje do středu Mléčné dráhy, bez ohledu na polohu Země během naší cesty po hvězdách. Aplikace je zdarma a nyní je k dispozici v App Store.

Při používání Galactic Compass položíte svůj iPhone na rovný povrch a velká zelená šipka na obrazovce ukazuje cestu galaktický střed, Je to rotační střed spirální galaxie, ve které všichni žijeme. V tomto středu je supermasivní černá díra známá jako Střelec A*Je to nebeské těleso, ze kterého nemůže uniknout žádná hmota ani světlo. (Aplikace nám tedy svým způsobem říká, čemu se máme vyhnout.)

Ale po pravdě řečeno, poloha srdce galaxie v daném okamžiku není zrovna užitečná, ani nepředstavuje praktické znalosti – alespoň pro lidi, kteří nejsou James Tiberius Kirk. Star Trek V. Ale může to vzbudit pocit úžasu nad naším místem ve vesmíru.

„Je úžasné, že vždy máme smysl pro směr ke středu galaxie,“ řekl Webb pro Ars Technica. „Vaše perspektiva se obrací. Zpočátku to vypadá libovolně. Střed Mléčné dráhy jako by letěl po obloze, zatímco Země se točí a pohybuje se na své oběžné dráze.“

Webbova cesta k vytvoření Galaktického kompasu začala před deseti lety jako odnož jeho lásky k pravidelné astronomii. „Asi před 10 lety jsem se naučil, jak ukazovat do středu galaxie,“ řekl Webb. „Bydlel jsem v bytě se skvělým výhledem na hvězdy, takže jsem k jejich identifikaci používal aplikace pro rozšířenou realitu a postupně jsem se naučil orientovat se po obloze.“

Zatímco Webb zpočátku používal astronomickou aplikaci, aby pomohl lokalizovat galaktický střed, nakonec se naučil, jak ho vždy najít. Popsal, jak se vizualizuje na povrchu Země, když se otáčí a naklání, chápe ekliptiku jako čáru přes oblohu a rozpoznává střed galaxie jako neviditelný bod pohybující se předvídatelně v souhvězdí Střelce, které leží na ekliptice. Díky vizualizaci oběžné dráhy Země v průběhu roku a určování její orientace v prostoru dokázal ukazovat správným směrem, zlepšoval své schopnosti každodenním cvičením a porovnáváním s aplikací rozšířené reality.

S trochou pomoci umělé inteligence

V roce 2021 si Webb představil, že svou schopnost promění v aplikaci, která pomůže vzít všechny na stejnou cestu a bude obsahovat kompas směřující ke středu galaxie místo k magnetickému severu Země. „Ale já neumím psát aplikace,“ řekl. „Jsem dostatečně slušný inženýr a fanoušek designér, ale nikdy jsem nezkoumal nativní aplikace.“

Zde přichází ChatGPT, který mění Webbovu vizi ve skutečnost. S asistentem AI jako programovacím partnerem šel Webb krok za krokem, vytvořil jednoduché aplikační rozhraní a integroval složité výpočty k určení polohy galaktického centra (což zahrnovalo výpočet azimutu a nadmořské výšky pro uživatele).

Programování pomocí ChatGPT má však svá omezení. „ChatGPT je velmi inteligentní, ale není to člověk, takže musí provádět 3D výpočty,“ říká. „Musel jsem se hodně naučit o čtveřicích, technice pro kombinování 3D rotací, a ani to není dokonalé. Aplikace musí ležet naplocho, aby fungovala, protože moje výpočty se zhroutí, když je telefon vzpřímený!“ „To opravíme v budoucích verzích,“ řekl Webb.

Webbovi nejsou cizí výtvory s podporou ChatGPT, které jsou spíše zábavné než praktické. Minulý měsíc spustila Kickstarter pro hodiny s rýmováním poezie AI s názvem Poem/1. S vlastním designovým studiem, Akce, ne faktaWebb říká, že používá „rozmar a hru k objevování možností nové technologie“.

Ať je to divné nebo ne, Webb trvá na tom, že Galactic Compass nám může pomoci přemýšlet o našem místě v širokém vesmíru, a je hrdý na to, že nedávno dosáhl vrcholu na 87. místě v cestovním žebříčku amerického App Store. V tomto případě je to však vesmírná loď Země, která cestuje napříč galaxií, zatímco každý žijící člověk se s ní vydává na projížďku.

„Jakmile to budete moci sledovat, začnete vidět střed galaxie jako skutečný pevný bod a my jsme ti, kdo se pohybují kolem. A tam zůstává supermasivní černá díra ve středu naší galaxie, Sagittarius A*.“ stále.“ Jako věčná skála. Procházíme svými dny, vždy je to tam.“