Nejstarší známá fosilie Ankylosaura, A. Skupina druhů dinosaurů, která se podobala želvám s hroty pokrývajícími záda a byla vybavena obrněnými válečky připevněnými k jejich ocasům, byla nalezena v Střední Atlas v Maroku.

Vědci tvrdí, že ostnatý dinosaurus je bezprecedentní objev v říši zvířat, nebo co „Je to úplně divné,“ říká Susanna Maidmentová, paleontoložka Přírodovědného muzea v Londýně. Informoval o tom deník The Guardian.

Důvodem je, že jeho obranné trny se spojují s kostrou, BBC zmínil.

„Obvykle, když vidíme brnění u stegosaurů a ankylosaurů, je kožené brnění zapuštěno do kůže, není připevněno ke kostře. V tomto případě nejde jen o kontakt s kostrou, [but] Služka řekla Guardianu:

Když byla fosilie předána výzkumníkům od sběratele za nezveřejněnou částku, původně si mysleli, že jde o nový druh stegosaura, který v oblasti pátrá od roku 2019.

Tenké části fosilie však vykazují jedinečnou vláknitou výzdobu, která se nachází pouze u ankylosaurů, uvádí The Guardian.

Špičaté kosti byly tak podivné, že si vědci také mysleli, že fosilie mohla být falešná, dokud nespouštěli CT skener, aby zjistili, zda byly kosti pozměněny nebo autentické.

Zkamenělina pochází z poloviny jury, zhruba před 168 miliony let, což oficiálně dokazuje, že v té době existovali ankylosauři.

