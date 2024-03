Norsko vs Česká republika: Živý přenos, televizní kanál, čas zahájení a kde se dívat

Jak sledovat přátelské utkání mezi Norskem a Českou republikou, stejně jako čas výkopu a týmové zprávy

Norsko Vítejte republika Che Atrakce pro stadion Ullewal Přátelský Setkání v pátek.

Domácí národ se nedokázal kvalifikovat na 12. turnaj v řadě v této sezóně poté, co se mu nepodařilo zajistit vstupenku na střetnutí v Německu. Norsko se nyní bude ucházet o to, aby se odrazilo od dalšího neštěstí a předvedlo kouzelná vystoupení v souboru mezinárodních přátelských utkání, která mají hrát.

Na druhou stranu se Česká republika kvalifikovala na Euro 2024 i přes některé pozdní zádrhele, kdy manažer Jaroslav Šilhavi rezignoval na svou pozici a byl znovu dosazen bývalý manažer Ivan Hašek.

Začátek utkání mezi Norskem a Českou republikou

Norsko a Česká republika zahrají na stadionu Ullevaal 22. března 2024, přičemž výkop je naplánován na 13:00 ET / 10:00 PT v USA.

Jak sledovat Norsko vs Česká republika online – televizní kanály a živé přenosy

Podívejte se na střet Fubo A FS2 v USA s živými aktualizacemi na Live Match Center společnosti GOAL.

Skupinové zprávy a skupiny

Novinky z norského týmu

Norsko se bude spoléhat na své velké zbraně při výrobě zboží před brankami proti svým rivalům z Premier League. Erling Holandsko A Martin Odegaard Soutěží o vytvoření nebezpečného partnerství pro hostitele.

Osmadvacetiletý záložník Benficy Fredrik Arsnes před týdnem oznámil svůj reprezentační důchod, čímž ho vyřadil z kontroverze, když byl hvězdným obráncem Kodaně. Birger Meling Udržuje ránu.

Chybět nebude ani domovská stránka Osame Sahraoui A Ola Solbakken Ten byl vyřazen z týmu poté, co přešel do japonského oblečení Urawa Red Diamonds.

Norsko XI předpovědělo: Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Bjorgen; Bob, Berg, Berg, Larson; Odegaard; Holandsko.

Novinky týmu České republiky

Trojice Vladimír Koufel, Jan Kuchta, A Jakub Prabek V listopadu byli z disciplinárních důvodů posláni domů a přes změnu v manažerské hierarchii je Hašek nechtěl vybrat na přátelské utkání s Norskem.

Václav Černý A Alex Krall Nedostal se ze sestavy, protože na klubové úrovni dostal za Wolfsburg a Union Berlín velmi málo minut.

křídelník Slavie Praha Lucas je masofista Se zraněním končí útočník Borussie Monchengladbach Thomas Guankara.

Česká republika XI předpověděla: Staněk; Zima, Krejčí, Holz; Doudera, Souček, M Sadílek, Provod, Jurášek; Promiň, Hlošku.

