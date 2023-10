NIIA, diplomatický partner České republiky k diskusi o globálním významu Afriky

Role Afriky v mezinárodních vztazích je tématem rostoucího významu a akademického zájmu a globální politika se musí přizpůsobit a diverzifikovat, aby zůstala relevantní.

To byla doporučení, která zazněla na víkendové panelové diskuzi pořádané Velvyslanectvím ČR v Nigérii. Nigerijský institut pro mezinárodní záležitosti (NIIA) Lagos.

Tématem rozhovoru bylo: „Afrika na mezinárodní scéně a hledání konektivity“.

Osaghae Eghosa, generální ředitel NIIA, ve svém úvodním projevu uvedl, že učenci a odborníci z oblasti mezinárodní politiky a diplomacie dosvědčili význam Afriky pro budoucnost globálního systému založeného na afrických přírodních zdrojích a inovacích.

Pan Ekboza řekl, že ze 195 zemí světa má Afrika 54 zemí.

„Navzdory snahám o udržení nezávislosti Afrika prosadila své právo na pozitivní autonomii a sebeurčení,“ řekl.

„Neexistuje způsob, jak by svět mohl postupovat bez Afriky. Afrika je koneckonců předvoj míru a rovnováhy, který je nezbytný pro globální bezpečnost a prosperitu.“

Panelové zasedání moderované Femi Otubanjo, profesorkou výzkumu, NIIA, Davidem Aworao, vedoucím katedry historie a strategických studií, University of Lagos; Adesuwa Erediauwa, vedoucí výzkumný pracovník na NIIA; Efem Ubi, Associate Professor ve společnosti NIIA; a Jan Záhořík, docent moderních dějin na Západočeské univerzitě, Česká republika.

Vztahy s Českou republikou

S vědomím, že perspektivy země budou cenné v diskusích o roli Afriky v mezinárodním systému, GŘ NIIA poznamenalo, že Česká republika byla vždy důležitým partnerem v globálním prostoru.

Velvyslanec České republiky v Nigérii Zdeněk Krejčí pochválil NIIA za to, že svedla dohromady akademiky a přední představitele průmyslu, aby diskutovali o mezinárodních záležitostech Afriky.

Pan Krejčí řekl: „Afrika již není kontinentem konfliktů a humanitárních katastrof, je to dynamický region s nejrychleji rostoucí populací na světě a představuje příležitosti pro hospodářskou, kulturní a další spolupráci.

„V Nigérii je to správný nástroj. Zároveň je však důležité sledovat směr, kterým se Nigérie vyvíjí v politické a sociální oblasti, a jsme velmi vděční za postřehy tohoto panelu.

O zlepšení vztahů mezi Nigérií a Českou republikou poznamenal, že Nigérie by měla přijmout řešení navržená významnými profesory v panelu.

Zdůraznil také potřebu investovat do vzdělání, aby se zlepšila kvalifikace lidí, což by podle něj mohlo snížit imigraci kvůli omezeným příležitostem v jejich domovské zemi.

Identita Afriky

Pan Odubanjo řekl, že Nigérie by měla následovat český model politického řešení.

„Vážíme si tohoto partnerství s Českou republikou, jednou z nejstabilnějších a nejprosperujících zemí světa,“ řekl.

„Česká republika je vzorem pro demokracii, stabilitu, efektivitu a zaměření na ekonomické řízení. Je nám velkou ctí být partnerem této velké republiky.

Přečtěte si více: NigeriaDecides2023: Politické strany ospravedlňují vzhled Chatham House

Když mluvil o identitě Afriky, pan Odinbanjo řekl, že Afrika je složitý a rozmanitý kontinent s mnoha společnými rysy v historii a správě věcí veřejných, s faktory, jako je obchod s otroky, kolonialismus, vykořisťování a nyní neokolonialismus, a současná Afrika takové společné rysy stále má.

Země subsaharské Afriky sdílejí společnou zkušenost nestability, špatného vládnutí, konfliktů a krizí, občanských válek, zaostalosti, chudoby a dalších, zatímco severní Afrika se více zaměřuje na svou arabskou identitu a politiku.

Pan Odubanjo poznamenal, že západní střední Afrika je vinna místními konflikty a občanskými válkami, politickou nestabilitou a velkou zaostalostí.

Poznamenal však, že v mezinárodních záležitostech je třeba uznat rozmanitost afrického kontinentu.

Skupinové komentáře, návrhy

Pan Aworao zdůraznil, že je třeba, aby Afrika řešila své politické a hospodářské problémy, aby zůstala na světové scéně relevantní.

Profesor mezinárodních vztahů a strategických studií hovořil o globálním ekonomickém výhledu a zmínil faktory, jako je stárnutí populace, politická nestabilita a nejednota.

Navrhl, že investice do rozvoje lidských kapacit jsou velmi důležité a že vláda by měla investovat do vzdělání, aby mohla konkurovat v současném světě, přičemž Botswana vede cestu v investicích do vzdělání a zdrojů, které má.

Paní Erediauwa z NIIA poznamenala, že africký boj o zdroje pokračuje, potenciální zásobování a růst populace zůstávají problémem, přestože Afrika má ekonomický potenciál prospívat světu.

Řekl, že Afrika v současnosti představuje 16 procent světové populace a Světová banka předpovídá, že do roku 2050 bude 25 procent světové populace tvořit Afričané v Africe, s velkou demografickou dividendou.

Paní Eradiyava dále navrhla, že konektivita, zlepšení dopravních sítí a digitální konektivita položí základ pro mezikontinentální rozvoj.

Poznamenal, že Afrika má potenciál pro novou energii, čistou energii a investiční příležitosti díky velkému množství přírodních zdrojů a spolupráce Afriky s BRICS příležitosti zvýší.

Pan Ubi ze své strany navrhl, že by se měla adekvátně řešit dynamika a diverzita moci v Africe a její mezinárodní zastoupení.

Pan Jahorik, který se připojil k panelu, poznamenal, že industrializace je klíčem k budoucímu růstu a rozvoji Afriky, a zdůraznil význam institucionálních reforem v Africe pro řešení sociálně-ekonomických nerovností a podporu demokracie.