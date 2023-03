Čína slibuje hospodářský růst ve výši přibližně 5 % v roce 2023

Li ocenil Xiovo vedení a popsal „turbulentní mezinárodní prostředí“, „pochybnosti“ a „skrytá nebezpečí“, kterým jeho země čelí, když se vynořuje z let izolace a ochromujících opatření proti koronaviru.

Očekává se, že Národní lidový kongres schválí jmenování do vyšších funkcí a vládní reformu, která by Xi a vládnoucí komunistické straně poskytla větší kontrolu nad rozhodováním, které bylo dříve delegováno na vládní orgány.

Čínský prezident Si se pouští do „rozsáhlé“ rozsáhlé reformy, když upevňuje moc

Na stranickém sjezdu v říjnu Si Ťin-pching porušil pravidla nástupnictví, aby si zajistil třetí pětileté funkční období, což mu připravilo cestu k udržení se u moci po celá desetiletí. Koncem loňského roku dohlíželo čínské vedení pod Si Ťin-pchingem na chaotické obrácení let politiky „nulového Covidu“ a také na masové protesty v měřítku, jaké nebylo od prodemokratického hnutí v roce 1989, které skončilo krvavým zásahem kolem náměstí Nebeského klidu. v Pekingu.

S odkazem na kritiku své zahraniční politiky Li řekl, že Čína bude „rozhodně prosazovat nezávislou zahraniční politiku založenou na míru“. Aniž by se zmínil o omezeních USA, Li řekl, že Čína úspěšně čelila „vnějším pokusům“ omezit rozvoj Číny a zaměří se na budování „soběstačnosti“ ve vědě a technologii ve snaze stát se globální technologickou velmocí.

Na dvou zasedáních úředníci oznámí největší obměnu kabinetu za posledních deset let, včetně nového ekonomického týmu, který se bude muset potýkat s pokračující majetkovou krizí, vysokou nezaměstnaností, stárnoucí populací a klesající důvěrou spotřebitelů a investorů. Čínská ekonomika Rostlo pouze o 3 procenta Loni svůj cíl 5,5 procenta minula.

Ve svém nedělním projevu Li Kche-čchiang, odcházející premiér, kterého Si Ťin-pching po většinu svého funkčního období odsunul na vedlejší kolej, se nezmínil o náhlém opuštění této politiky. Řekl mi pouze, že vpřed by měla být opatření země ohledně koronaviru „vědečtější“ a „účelnější“.

Parlament v neděli také navrhl změny zákonodárného postupu během nouzového stavu, které by stálému rozhodovacímu výboru umožnily přeskočit několik kol debat před přijetím zákona. Je téměř jisté, že návrh projde, což by mohlo umožnit malé skupině vysoce postavených zákonodárců proniknout do kontroverzní legislativy s minimálním dohledem nebo odporem ze strany veřejnosti.