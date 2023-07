Bezohledná odpověď Jade Cargill fanouškovi, který se zeptal, zda se brzy vrátí do AEW

Jade Cargill byla nezastavitelnou členkou soupisky AEW ode dne, kdy debutovala v roce 2021, až do letošního května, kdy prohrála TBS Championship s Chrisem Statlanderem na AEW Double or Nothing 2023. Od té doby má Cargill od AEW na dobu neurčitou pauzu. Mnoho jejích fanoušků se dožadovalo jejího návratu do společnosti vedené Tonym Khanem.

Naneštěstí pro tyto fanatiky Cargill to vypadá, že se v brzké době na programování AEW neobjeví. V reakci na tweet, který se jí zeptal, zda se brzy vrátí do prstenu AEW, Cargill upřímně odpověděla zvědavému fanouškovi: Tweetujte slovo „ne“ bez udání jasného důvodu. Bývalá šampionka TBS byla o návratu do soutěže v ringu v měsících od prohry v AEW Double or Nothing relativně potichu, což znamená, že o její budoucnosti v tomto odvětví se ví jen velmi málo.

V následném tweetu o několik hodin dříve Jade zdvojnásobila skutečnost, že se k profesionálnímu wrestlingu v dohledné době nevrátí. „Mimo wrestlingovou bublinu je fajn. Možná zůstanu.“ tweetoval Cargilldoplněné o její fotografii na předávání cen Hollywood Unlocked Impact Awards.

Za dva roky stálého vystupování na obrazovce se Cargill stal jedním z nejúspěšnějších zápasníků v AEW k dnešnímu dni. Jednatřicetiletá superstar drží rekord AEW v nejdelší sérii neporazitelnosti ve dvouhře, když loni v květnu prohrála se Statlanderem 61:0. Kromě toho je Jade v současné době jedním ze dvou vítězných šampionů v historii společnosti. Jediné panování Cargill coby šampionky TBS bylo 25krát, kdy obhájila titul, což je měřítko, které se nedávno vyrovnalo současné mezinárodní šampionce AEW Orange Cassidy.