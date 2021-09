Dungeons & Dragons oznamuje další „evoluci“ pro nadcházející hru v roce 2024

Dungeons & Dragons obdrží zásadní aktualizaci pravidel v roce 2024. Dnes, během „Future of D&D Board“ na D&D Celebration, panel vedoucích osobností designérského týmu D&D oznámil, že Wizards of the Coast plánuje vydat nové verze jádro Dungeons & Dragons vládne knihám v roce 2024 na oslavu 50. výročí hry. Při ohlašování nových produktů panelisté Jeremy Crawford, Chris Perkins, Liz Shaw a Ray Weininger konkrétně neoznačovali knihy jako začátek nového „vydání“ hry. Ve skutečnosti poznamenávají, že nové základní knihy budou kompatibilní se stávajícími knihami 5. vydání a budou představovat „novou evoluci“ hry.

Mnoho fanoušků přirovnává oznámení k verzi upravených pravidel Dungeons & Dragons 3. vydání Zpět v roce 2003. Tato pravidla (známá jako 3.5 fanoušky) vyvažovala stávající pravidla, ale byla sekundárního rozsahu, přičemž řada pravidel byla zcela nedotčena.

Aktuální pátá verze sady pravidel sklepení a drak Je to už od roku 2014, což znamená, že do doby, než se objeví nová „evoluce“, budou hráči používat pravidla hry po celé desetiletí. To je zhruba srovnatelné s dobou, po kterou byly předchozí verze D&D aktivně používány. Pokročilá hra Dungeons & Dragons byla vydána v roce 1978 a v druhé verzi Advanced Dungeons & Dragons vyšla v roce 1989. Třetí vydání příručky Dungeons & Dragons Player’s Handbook vyšlo v roce 2000. D&D 4th Edition začala v roce 2008 a trvala až do vydání. z pátého vydání v roce 2014.

Panel Budoucnost D&D také vyvolal vydání dvou „klasických“ nastavení v roce 2022 a třetího „klasického“ nastavení v kalendáři na rok 2023. Více dobrodružných antologií a kniha s Boo, obřím miniaturním vesmírným křečkem představeným v sérii Baldur’s Gate v plánu jsou také hry. D&D také plánuje zjednodušit některé ze svých monster statblocků, přičemž provozovatelé vysílání diktátů dostanou zásadní revizi designu, aby se snadněji používaly na přímých zprávách.