Anténa nalepená na sondě Jupiter se po chytré opravě konečně otevře

Nástroj JUICE pro průzkum podzemní struktury Jupiterových ledových měsíců byl konečně prodloužen na plnou délku poté, co to od svého startu minulý měsíc rázně odmítal.

Jupiter Icy Moon Explorer, nebo zkráceně JUICE, je na osmileté cestě k Jupiteru, kde bude prozkoumávat Europu, Ganymede a Callisto – tři galileovské měsíce podezřelé z podzemních oceánů. A potenciálně obyvatelná. To je První mise Evropské vesmírné agentury k Jupiterukterý se dostane do Jovianského systému v roce 2031 a do roku 2034 bude provádět vědecká pozorování.

JUICE začíná dobře, Do vesmíru odstartuje 14. dubnaale letové ovladače problémy Při pokusu o nasazení radaru sondy pronikajícího ledem do Icy Satellite Exploration Antenna (RIME). Anténa zůstala usazena ve své montážní konzole a udržela ji asi třetinu celé zamýšlené délky. Inženýři mise obvinili z anomálie malý zaseknutý špendlík s tím, že je problém udržet ostatní části na místě.

Odmítnutí RIME odemknout byl frustrující vývoj, ale závada misi neohrozila. JUICE je vybaven devíti dalšími vědeckými přístroji ke studiu geologie, chemického složení a potenciálu pro život na galileovských měsících. Vážným omezením mise by však byla neschopnost provádět radarové a peer skenování pod zledovatělým povrchem v hloubkách až 5,6 mil (9 km).

Letoví kontroloři vymysleli několik strategií, jak uvolnit zaseknutou anténu, včetně jakési metody bagel-shake, kdy trysky sondy poskytují vibrace a sluneční světlo poskytuje chleba. Tato procedura byla prováděna během několika dní, když kontroloři otáčeli JUICE, aby periodicky přemisťovali stojan a radar z chladných stínů do světla. To vedlo k částečnému pohybu, ale anténa zůstala z velké části nehybná.

Úspěch se dnes konečně dostavil dříve, S ovládacími zařízeními střílejícími „nevýbušnou spoušť“ namontovanou na zaseknuté přídi. „To vytvořilo otřes, který posunul kolík o milimetry a umožnil otevření antény,“ vysvětlila 12. května Evropská kosmická agentura. prohlášení. Druhé uvolnění spouště umožnilo úplnému rozvinutí posledního segmentu zaseknuté antény a celé zařízení prodloužený na plnou zamýšlenou délku.

A díky Bohu za to. Doufejme, že o JUICE v nadcházejících letech moc neuslyšíme, protože sonda míří k Jupiteru.

