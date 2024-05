Analýza ukazuje, že vakcína proti HPV poskytuje mužům skutečné výhody

CHICAGO – Očkování chlapců a mužů proti HPV snižuje riziko rakoviny hlavy a krku a dalších zhoubných nádorů a přidává k prokázanému přínosu vakcíny při ochraně žen před rakovinou děložního čípku, ukazuje nová analýza.

Studie, která zahrnovala více než 3,4 milionu lidí, je jednou z prvních dlouhodobých analýz skutečného účinku vakcíny na prevenci rakoviny hlavy, krku, anální oblasti, penisu, vulvy, pochvy a děložního čípku. řekli výzkumníci.

Předchozí studie vakcíny se zaměřovaly především na rakovinu děložního čípku. V jedné velké studii ze Švédska z roku 2020 byla například míra rakoviny děložního čípku 47 na 100 000 u očkovaných žen a 94 na 100 000 u neočkovaných žen.

Nová studie, která má být představena na nadcházejícím setkání Americké společnosti klinické onkologie v Chicagu, zahrnovala více než 1,7 milionu dobrovolníků, kteří byli očkováni proti HPV od roku 2010, někdy ve věku mezi 9 a 39 lety a zhruba stejný počet podobných dobrovolníků. . Asi 44 % z nich jsou muži.

Studie zjistila, že očkovaní muži měli nižší výskyt jakékoli rakoviny související s HPV a rakoviny hlavy a krku (3,4 a 2,8 případů na 100 000 očkovaných pacientů ve srovnání s 7,5 a 6,3 na 100 000 neočkovaných pacientů).

Kouření bylo kdysi hlavním hnacím motorem mnoha rakovin hlavy a krku – jako jsou rakovina úst a hrdla – ale dnes je hlavní příčinou infekce lidským papilomavirem (HPV), řekl ve čtvrtek prezident Americké společnosti pro klinickou onkologii Dr. Len Schuchter. konference. Schuchter se studie nezúčastnil.

Dodala, že nová studie „rozšiřuje to, co víme“ a ukazuje, že prevence infekce vakcínou pomáhá předcházet těmto dalším rakovinám spojeným s HPV.

Očkované ženy měly ve studii nižší riziko vzniku jakékoli rakoviny související s HPV a podle očekávání nižší riziko vzniku rakoviny děložního čípku ve srovnání s neočkovanými ženami.

Očkování významně nesnížilo riziko rakoviny hlavy a krku a rakoviny vulvy nebo pochvy.

HPV vakcína společnosti Merck byla schválena v roce 2006 pro dívky a ženy ve věku 9 až 26 let a v roce 2009 pro chlapce a muže v této věkové skupině. Nejnovější verze, Gardasil 9, byla schválena ve Spojených státech od roku 2018 pro použití u dětí a dospělých ve věku od 9 do 45 let.

Samostatná studie, která bude prezentována na setkání komunity, zjistila, že mezi rokem 2011 a březnem 2020 vzrostlo využití vakcíny proti HPV ve Spojených státech z 23,3 % na 43 % způsobilé populace, zlepšilo se ze 7,8 % na 36,4 % u mužů a z 37,7 % na 36,4 %. 49,4 % mezi ženami.