MultiVersus byl spuštěn jako nejprodávanější videohra v USA za měsíc červenec

MultiVersus měl pěkný meteorický start poté, co koncem minulého měsíce konečně vstoupil do otevřené beta verze, a vydání je pravděpodobně lepší, než se dříve myslelo.











Podle NPD Group debutoval MultiVersus jako nejprodávanější videohra ve Spojených státech za měsíc červenec.





















Vzhledem k tomu, že skupina NPD staví své hodnocení na základě vydělaných dolarů a nikoli prodaných/stažených kopií, znamená to také, že nová platforma Warner Bros. Poměrně velký nárůst zaznamenaly prodeje Founder’s Pack, které se pohybují od 40 do 100 USD.





MultiVersus také dokázal porazit další novinky, jako jsou Xenoblade Chronicles 3 a Digimon Survive, stejně jako Elden Ring a Lego Star Wars: The Skywalker Saga, které dominovaly žebříčkům v předchozích měsících.





Když se konzole zhroutila, velký crossover WB obsadil první místo na Xboxu a dostal se na #3 na PlayStation.







US NPD PREMIUM GAMES – červenec 2022 20 nejprodávanějších pic.twitter.com/a2YXDdqwp0 – Matt Piscatella (@Matt Piscatella) 19. srpna 2022





To vše bylo provedeno za pouhých 12 dní v měsíci, vzhledem k tomu, že beta verze MVS byla spuštěna až 19. července.





Je zajímavé, že Super Smash Bros. Ultimate stále pokračuje ve své historické dodávce prostřednictvím prodejů tím, že dosáhl #12 pro prodeje v červenci a #4 pro platformy Nintendo.





MultiVersus není poprvé v nedávné historii, kdy nová bojová hra ovládla žebříčky NPD, jako např. Hra Super Smash Bros Ultimátni A Mortal Kombat 11 Oba také.





Když se podíváme na to, jak si tyto dvě hry vedou, bude MVS pravděpodobně i nadále v nadcházejících měsících solidním hitem, ale bylo by skvělé vidět, jak to skončí nyní, když je hra zdarma pro každého, aniž by si museli kupovat Founder’s Pack.





Téměř poté, co byl titul poprvé uveden v Early Access, překonal rekord ve většině souběžně hraných bojových her na Steamu. Ten rekord opět překonal Jakmile se objevila veřejná beta verze, dosáhla ve stejnou dobu více než 144 000 uživatelů na počítačích.





Od té doby hra dosáhla minimálně 10 milionů stažení a toto číslo je nyní pravděpodobně ještě vyšší.





MultiVersus je jedním z nejsilnějších startů, jaké jsme kdy v tomto žánru viděli Aktualizace sezóny 1 WB a Player First Games, které jsou nyní k dispozici, se budou muset pokusit posunout tuto dynamiku kupředu.