Zaměstnanci Baldur’s Gate 3 byli během vývoje převeleni do Ruska, aby zabránili jejich povolání do armády k boji proti Ukrajině

Generální ředitel Baldur’s Gate 3 Swen Finke uvedl, že pandemie Covid a ruská invaze na Ukrajinu byly největšími překážkami ve vývoji Baldur’s Gate 3.

V rozhovoru pro časopis Edge Finke hovořil o tom, jak Larian zavřel studio v ruském Petrohradu a jak „bojuje s ambasádami“ o přesun zaměstnanců.

„Už jsem přemýšlel o tom, co bychom dělali, kdyby se to skutečně stalo,“ řekl Finke. „Rozhodnutí tedy bylo okamžité: nemohli jsme tam zůstat. Potřebovali jsme přesunout lidi pryč, protože, jak už to u takových věcí bývá, můžete skoro očekávat, že nakonec dojde k mobilizaci, a to by znamenalo, že celý můj tým. jít do války.“



Poté byl vytvořen společný pracovní tým z vývojářských studií, finančních a právních týmů, aby proces převodu usnadnil.

„Odvedli úžasnou práci, pracovali dnem i nocí, aby byli schopni poskytnout každému člověku přizpůsobené řešení, které ho odtamtud dostane,“ řekl Finke. „Jsem na ně tak hrdý, že to udělali.“

V důsledku toho bylo více než 90 procent zaměstnanců petrohradského týmu převedeno do jiných studií Larian.

„To znamená, že jsme začali bojovat s ambasádami a konzuláty,“ říká Finke. „Bylo to opravdu složité.“

I když to rozhodně stálo za to, způsobilo to překážky v procesu vývoje.

„Ve složitém stroji, jako je RPG, kde je vše propojeno se vším, pokud najednou začnete věci trhat, všechno se rozpadne,“ řekl Finke. „Protože věci, které se měly udělat, nebyly hotové. Není to tak, že by se o to nepokusili, ale bylo to velmi obtížné. Můžete vidět dominový efekt toho, který pokračuje po celý konec vývoje.“

Pozitivnější je, že úspěch hry začal ovlivňovat vývoj díky všem ceremoniím udílení cen, kterých se zaměstnanci zúčastnili.

Baldur’s Gate 3 získal velké množství ocenění, včetně nejvyšších ocenění na The Game Awards, BAFTA Game Awards a DICE Awards.

„Myslím, že je skvělé mít chvíli na oslavu, ale stále se musíme zúčastnit slavnostního předávání cen,“ řekl Finke. „Protože je to důležité a my si toho opravdu vážíme, ale bylo by skvělé, kdyby všichni souhlasili, že to uděláme všechno najednou.“

Zatímco Larian je samozřejmě vděčný, Fink řekl, že účast na probíhajících ceremoniích udílení cen je „překvapivě vyčerpávající duši. Rozhodně jsem to nečekala. Myslím, že jsme se všichni stali emocionálnějšími, protože se nemůžeme uzavřít. A vy chcete uzavřít na konci projektu.“

„Poslali jsme rotující týmy, takže na různé předávání cen chodili různí lidé. To ovlivňuje vývoj – je jich hodně,“ řekl. „To byl skutečný problém,“ dodal se smíchem.

Larian přidá do hry modovací nástroje v září. V projevu na BAFTA minulý měsíc Vincke řekl, že to bude poslední okamžik předání hráčů.

„Jednou z velkých věcí, na které nyní tvrdě pracujeme, je schopnost hráčů přizpůsobit se [Baldur’s Gate 3] „Sami, protože pak budou moci vyrábět své vlastní věci,“ řekl Finke. „A myslím, že to bude bod, kdy řekneme ‚OK, teď je to všechno tvoje‘.“