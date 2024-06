Vydání Nikhila Gupty bylo pozastaveno, protože se věc dostala k Ústavnímu soudu ČR | Zprávy z Indie

Česká republika pozastavila extradiční řízení pro indického občana Nikhila Guptu, kterého Spojené státy obvinily z účasti na neúspěšném pokusu o atentát na Gurpatwanta Singha Pannuna, separatistu v Khalistanu, poté, co se obviněný obrátil na Ústavní soud, aby zabránil jeho vydání do Spojené státy.Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Rybka TOI řekl: „Mohu informaci potvrdit. Do doby, než Ústavní soud rozhodne o ústavní stížnosti, bylo řízení o vydání přerušeno.“ Byl dotázán, zda Gupta šel k Ústavnímu soudu proti rozsudku Nejvyššího soudu v Praze, který minulý měsíc vydal zelenou k jeho vydání do Spojených států.Český Ústavní soud je nejvyšším soudem v českém soudním systému a proti jeho rozhodnutím se nelze odvolat. Spojené státy a Česká republika mají smlouvu o vydávání, podle níž chtějí Spojené státy vydat Guptu, který při plánování vraždy údajně jednal na příkaz indického úředníka. České úřady ho na žádost Spojených států zadržely krátce po jeho příjezdu do Prahy 30. června loňského roku.

Guptova advokáta minulý měsíc citovala česká média, že podá dovolání k Ústavnímu soudu a také požádá ministra spravedlnosti, aby Guptu do Spojených států nevydával. Gupta tvrdil, že se české úřady dopustily závažného porušení lidských práv, což je jeden z případů, který bude soud posuzovat ve vazbě. Pokud i Ústavní soud rozhodne, že Gupta může být vydán, ministr spravedlnosti konečně odpoví na žádost USA o jeho vydání.



Minulý rok Spojené státy sdělily indické vládě informace o neúspěšném pokusu o atentát na Bannona a požádaly ji, aby prošetřila údajné zapojení indického úředníka. Indická vláda v listopadu vytvořila výbor pro vyšetřování případu, ale zatím nesdělila žádné informace o výsledku vyšetřování. Gupta také požádal indický nejvyšší soud, aby zastavil jeho vydávání, ale soud žádost zamítl s tím, že v jeho případě může jednat pouze indická vláda.



Indický úředník, identifikovaný jako CC-1, údajně naverboval Guptu, aby naplánoval vraždu Bannona, občana USA. Navzdory silnému strategickému sblížení s Indií, včetně zvýšené spolupráce v indicko-pacifickém regionu, Spojené státy přinutily Indii, aby spolupracovala při vyšetřování případu ministerstvem spravedlnosti. Americký Kongres také naléhal na Bidenovu administrativu, aby usilovala o „věrohodnou odpovědnost“ Indie.