V textu kampaně byl citován James Carville, i když se očekávalo, že Biden odstoupí

James Carville, zkušený demokratický stratég známý jako „Ragin‘ Cajun“, řekl v rozhovoru zveřejněném v sobotu, že nevěří, že prezident Biden bude na lístku v den voleb. Ale několik hodin poté, co byl příběh zveřejněn, Bidenova kampaň rozeslala fundraisingový dopis s uvedením jeho jména.

„Ahoj, já jsem James Carville. Chci, abyste se vy a demokraté všude zapojili co nejdříve do kampaně Biden-Harris. Pomozte jim porazit Donalda Trumpa.“

Carville řekl The Post, že „nikdy to nepodepsal.“

Mluvčí Bidenovy kampaně Lauren Hitt v prohlášení uvedla, že Carvilleův tým „podepsal silný finanční balíček pro naši kampaň, včetně dnešního dopisu, a jsme vděční za vše, co dělá, aby zajistil, že Joe Biden bude znovu zvolen do druhého funkčního období. „

Ale Carville řekl novinám, že to konzultoval se svým týmem a ti o této záležitosti nic nevěděli. Řekl, že text o fundraisingu mě „netrápil tolik jako debata“.

Pentagon: Rychle rostoucí čínské jaderné zásoby budou mít do roku 2030 1000 hlavic

READ Pentagon: Rychle rostoucí čínské jaderné zásoby budou mít do roku 2030 1000 hlavic

„Vím, že nejsem mladý. Nechodím tak snadno jako dřív. Nemluvím tak hladce jako dřív. Nediskutuji jako dřív,“ stálo v textu také vím, jak říkat pravdu… Vím, jak věci dotáhnout do konce.“

Po svém pátečním předvolebním shromáždění v Raleigh odcestoval Biden do New Yorku a zúčastnil se fundraisingové akce na Manhattanu s hvězdami jako Billy Porter a Elton John. Jeho sobotní program zahrnuje dvě recepce kampaně v East Hampton a další v New Jersey.