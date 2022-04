Aktualizace: České refundace?

Před dvěma týdny jsem se poprvé podíval na Vítka Vaněčka a jeho stoupající odrazové pokusy proti. Od tohoto úvodního příspěvku Vaneček provedl dva další starty, takže jsem si myslel, že by bylo moudré krátce zhodnotit Vanečkovy specifické prvky hry a poskytnout aktualizaci.

Pokusy o odraženou střelu proti

První graf poskytuje jednoduchý počet pokusů o odraženou střelu proti Vaněčkovi na zápas za podmínek sudé síly (5v5) v této sezóně. [ Click to enlarge].

Abychom to přehodnotili, v prvních 16 zápasech sezóny 2021-22 (do 19. 12. 21 vs. Kings) Vaneček provedl 1,25 pokusu o odraženou střelu oproti hernímu průměru pouhých 20 pokusů o odraženou střelu.

Ve svých posledních 21 zápasech Vanesek vzdal 66 pokusů o odraženou střelu proti 3,14 pokusů o odraženou střelu proti průměru hry. To je téměř třikrát více než v prvních 16 zápasech sezóny.

Vaněček navíc v posledních 10 zápasech předvedl 43 odražených střel oproti hernímu průměru 4,30 odražených střel. To je 3,8 pokusů o odraženou střelu oproti herní frekvenci uvedené v původním odhadu a téměř čtyřnásobek rychlosti jeho prvních 16 zápasů v této sezóně. Trend stále stoupá.

Pokusy o odraženou střelu za 60 (5v5)

Jak bylo zmíněno v prvním příspěvku, skutečných pět až pět hodin sněhu v každé hře se bude lišit v závislosti na množství času zabití penalt, době přesilovky atd. Jde o rozumnou analýzu pro „normalizaci“ dat z každé hry. . Chcete-li to provést, můžete převést data každé hry na 60 minut mrazivé střely proti pokusům o odraženou střelu. Další diagram ukazuje VaneSecovy odrazové pokusy o střelu z 60 na pět. [Click to large].

V prvních 16 zápasech sezóny udělala Vanessa 23,86 doskoků proti 60 nebo 1,49 doskoků proti průměru 60.

V posledních 21 zápasech provedl Vaneček 89,57 pokusů o odraženou střelu proti 60 nebo 4,26 pokusů o odraženou střelu proti průměru hry. A tak to je.

Pokusy o odraženou střelu proti procentu z celkového počtu pokusů o střelu (5v5)

V tomto příspěvku jsem si myslel, že poskytnu další kontext (další tah štětcem k celkové malbě) související s Vaněčkovými pokusy o odraz proti datům. Je logické předpokládat, že čím více střel Vanesek čelí, tím více pokusů o odraženou střelu může čelit. Abychom tento koncept vyhodnotili, podívejme se na procento pokusů o odraženou střelu spojených s celkovým (celkovým) počtem střel ve hře.

Další graf ukazuje Vanessiny pokusy o odraženou střelu jako procento z celkového počtu pokusů o střelu proti každé hře (5v5).

Lépe definuje úzkost. Například v posledním zápase Vaneček čelil 27 pokusům o střelu se stejnou silou a čelil 10 pokusům o odraženou střelu. (37,04 %). Jedná se o sezónní nárůst procenta pokusů o odraženou střelu a pokusů o odraženou střelu proti němu a pokračuje v trendu, který se zvyšuje za posledních 21 her.

Nikdy nevíme, jaká je příslovečná „kniha“ NHL u Vaněčka, ale začínáme shromažďovat další a další údaje a informace a začínáme se ženit se spolehlivým vyšetřením zraku a znalostmi z dob, kdy byl v Hershey. Ty týmy střílejí nízkou rychlostí, do pásem ve Vaněčku, chtějí se zregenerovat.

Když si to uvědomíte, můžete si být jisti, že Vanessa s ním bude i nadále pracovat na snížení doskoků a zlepšení jeho kontroly odskoku. Na jeho obranu odvádí slušnou práci pozdě. Vanesek například ve svém posledním zápase udělal maximum v sezóně 10 odražených střel a Capitals porazili Bruins 4:2.

