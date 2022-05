Zvažování výhod a nevýhod Bruins Zachraňte Dona Sweeneyho

LAS VEGAS, NV – 23. června: Generální manažer Boston Bruins Don Sweeney se setkal s médii po setkáních generálních manažerů NHL v Bellagio Las Vegas 23. června 2015 v Las Vegas, Nevada. (Foto Bruce Bennett/Getty Images)

Don Sweeney a Bruins potřebují uzavřít novou dohodu.

Sweeney, generální manažer týmu posledních sedm let, vstupuje do posledních dnů a týdnů své smlouvy, ale ještě se nedohodne na nové dohodě. To samozřejmě není záměrné ze strany předchozího generálního manažera roku. Sweeney dal jasně najevo, že chce zůstat u Bruins, a Bruins nakonec dali jasně najevo, že to oba cítí stejně.

A zatímco se obě strany teprve musí dohodnout na nové dohodě, letmé přečtení pověstných čajových lístků již potvrdilo, že Sweeney se do Bruins určitě vrátí. Nechali ho obchodovat futures (a podepsat pár hráčů na prodloužení) v termínu a Sweeney byl součástí výstupních rozhovorů s hráčem a trenérem, které proběhly minulý týden. Víceleté prodloužení podepsal i obránce Yakub Zborel. To jsou věci, které se organizačně samozřejmě dají zvládnout. Ale v jednu chvíli sis myslel, že by Sweeneymu vytáhli klíče, kdyby ten autobus neřídil.

Ale Forever Restless Natives mezitím dali najevo své city ke Sweeneymu. Znovu a znovu: je čas na změnu. Sweeney slyšel kritiku také, a i když si nemyslí, že všichni dosáhnou „výstavby“, je si vědom tlaku, který s koncertem přichází.

„Myslím, že jsem v tomto městě dostatečně dlouho na to, aby lidé věděli, co se týče tlaku a co se sebou nezbytně budu dělat a držet se standardů, a proto jsem v této práci,“ řekl Sweeney na adrese jeho mediální dostupnost minulý týden. „Rodina Jacobs, Organizátor, Historie Boston Bruins, Standard, kterého se držíme, je přesně to, o co usiluji. A znovu, abych byl naprosto jasný a upřímný, snaha být nejlepší ve své třídě, na ledě i mimo něj.“ A když nejsme, chceme o ní slyšet.

„A dnes tu stojíme a přiznáváme, že jsme zaostali. To je to, co se musím snažit dělat správně a doufejme, že dělat správná rozhodnutí. To je součástí profesionálního sportu, jako hráč i jako manažer.“

Ale měl by být Sweeney tím mužem, který by tuto práci vedl, když Bruins vstoupí do těchto potenciálně divných a bláznivých dnů?

No, to záleží na tom, čeho si vážíš.