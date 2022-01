Zuřivost EU prosazuje plány na klasifikaci plynové a jaderné energie jako „zelené“ | Evropská komise

Evropská komise čelí rozzlobené reakci na plány povolit plyn a jadernou energii jako „zelené“ investice, přičemž německý ministr hospodářství vede obvinění proti „greenwashingu“.

Exekutiva EU byla obviněna z pokusu pohřbít návrhy tím, že na Silvestra, několik hodin před vypršením termínu, zveřejnila dlouho očekávaná technická pravidla v Průvodci zelenými investicemi diplomatům.

Předlohy návrhů, které viděl Guardian, by za určitých podmínek umožnily zahrnout plyn a jadernou energii do „klasifikace environmentálně udržitelných ekonomických činností EU“.

Rating je systém hodnocení, jehož cílem je nasměrovat miliardy do projektů v oblasti čisté energie, aby bylo dosaženo cíle Evropské unie nulových čistých emisí do roku 2050.

Robert Habeck, který se minulý měsíc stal ministrem hospodářství a ochrany klimatu jako součást koalice semaforů propodnikatelských sociálních demokratů a liberálních demokratů a zelených, řekl, že plány „podkopávají dobrou značku udržitelnosti“. Habeck, spolupředseda Strany zelených, řekl německé tiskové agentuře Dr. B. Ehm, je „pochybné, zda toto zelené odbarvování najde přijetí na finančním trhu.“

Rakouská vláda zopakovala svou hrozbu, že bude komisi žalovat, pokud budou plány pokračovat. Ani plyn, ani jaderná energie do této klasifikace nepatří, protože poškozují klima, životní prostředí a ničí budoucnost našich dětí, řekla Leonor Gosler, ministryně pro klimatické akce země.

Dodala: „Současný návrh pečlivě prozkoumáme a již jsme požádali o právní stanovisko k jaderné energetice v klasifikaci. Pokud budou tyto plány realizovány tímto způsobem, budeme žalovat.“

Komise byla v době zveřejnění rovněž obviněna ze spáchání „operace v noci a mlhy“, což je obvinění, které zopakoval lucemburský ministr energetiky Claude Tormes, který návrh označil za provokativní.

Neočekává se však, že by odpůrci zajistili drtivou většinu potřebnou k zablokování plánů.

Francie a další projaderné země, jako je Česká republika a Maďarsko, podporují začlenění jaderné energie, zatímco mnoho vlád ve střední, východní a jižní Evropě lobovalo za zařazení plynu jako „mostového“ paliva.

Německý ministr financí Christian Lindner v neděli listu Süddeutsche Zeitung řekl, že Německo potřebuje plynové elektrárny jako přechodnou technologii, protože opustilo uhlí a jadernou energii. „Jsem vděčný, že výbor argumenty zjevně přijal,“ řekl.

Řekl to poté, co Německo v pátek odstavilo tři ze svých šesti jaderných elektráren, aby splnilo závazek vyřadit technologii do konce roku 2022.

Francouzský ministr pro evropské záležitosti Clement Bonn uvedl, že návrh je technicky dobrý a že EU nemůže dosáhnout svého cíle uhlíkové neutrality do roku 2050 bez jaderné energie.

Podle návrhu lze plyn klasifikovat jako „udržitelnou investici“ pouze v případě, že „nemůže být vytvořena stejná energetická kapacita pomocí obnovitelných zdrojů“ a plány jsou připraveny přejít k určitému datu na obnovitelné zdroje nebo „nízkouhlíkové plyny“. Jaderná energie může být zahrnuta pouze v případě, že projekt prokáže, že má plán nakládání s radioaktivním odpadem.

Nevládní organizace obvinily komisi, že se snaží uniknout kontrole. WWF, který je členem oficiální expertní skupiny pro taxonomii, uvedl, že výbor povolil pouze osm pracovních dnů – do 12. ledna – na poskytnutí oficiální odpovědi „na tento vysoce složitý a kontroverzní spis“, zatímco většina bruselských konzultací trvá čtyři týdny. .

„Evropská komise nemohla udělat víc, aby tento návrh pohřbila,“ řekl mluvčí WWF Henry Eveston k udržitelnému financování. U fosilních a jaderných plynů dostáváme dokument napsaný za zavřenými dveřmi a vyvěšený na Silvestra. Pokud je EU přesvědčena o tomto návrhu, měla by uspořádat veřejnou konzultaci.“

Označení EU se stalo zákonem v červenci 2020, ale zákonodárci ponechali důležité detaily k vyřešení prostřednictvím „delegovaných postupů“ – sekundárních právních předpisů věnovaných technickým záležitostem, které nepodléhají stejné míře ministerského a parlamentního dohledu.

Plány již rozzuřily Gretu Thunbergovou a další mladé klimatické aktivisty, kteří tvrdí, že tato „falešná klimatická akce“ je v rozporu s cílem EU nulových čistých emisí do roku 2050.

Další zprávy Philipa Oltermanna v Berlíně