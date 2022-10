Zraněný Williamson zůstal mimo sestavu Lions pro zápasy USWNT a České republiky

Kapitánka Leah Williamsonová byla nucena opustit sestavu Lions poté, co utrpěla zranění během tréninku.

FA potvrzuje jeho absenci na dva zápasy

Nebylo zaznamenáno žádné zranění

Missing USA střet ve Wembley

Co se stalo? Lions budou mít v příštích sedmi dnech oba zápasy bez kapitána Fantastica. Williamson utrpěl zranění na tréninku a FA potvrdila, že vynechá zápasy proti USWNT a České republice.

Velký obraz: Pětadvacetiletá hráčka se stala třetí hráčkou, která byla v posledních dnech vyřazena z kempu Sariny Wikmanové kvůli zranění. Alessia Russo a Lucy Parker nebudou zapojeny.

A co víc: Williamson by se vrátil do Wembley, aby propásl. Když naposledy hrál v samostatné anglické fotbalové aréně, vyhrál trofej pro mistrovství Evropy a pomohl Lions k vítězství nad Německem.

Co dalšího čeká Lions? V nepřítomnosti kapitána převezme otěže v srdci obrany Millie Bright. V zadní řadě mu bývá partnerem Williamson, ale Wickman bude muset udělat změnu. Jako nejpravděpodobnější náhrada se zdá být Alex Greenwood, ale o startovní pozici bude soutěžit několik hvězd Lions.