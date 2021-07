Zprávy „Save Titanfall“ přerušují franšízu Apex Legends v hodnotě 1 miliardy dolarů

Střílečka Battle Royale Battle Respawn Entertainment Apex Legends Osvědčilo se to u Více než 100 milionů jedinečných hráčůa napočítal přes 300 000 lidí hrajících na Steamu současně v květnu. Z dřívějšího období se ale problém zhoršil pád titanu Hry nyní mají dopad na vyvrcholeníZprávy napříč sociálními médii ukazují, že hráči čelí zprávám od lidí, kteří hru hackují, se zprávou „Save Titanfall“. Vrátit se Potvrďte problémy na Twitteru„Jsme si vědomi problémů ovlivňujících seznamy skladeb PlayApex, které brání hráčům v účasti na zápasech, a aktivně je vyšetřujeme,“ řekl.

Problém trvá už několik hodin, a když se to dotkne hráčů, nemohou se dočkat, až budou mít nové hry najednou vyvrcholení Pořádá speciální událost, která vtahuje hráče do originálů z prvních dvou map (včetně sporných oblastí, jako je Skulltown, na obrázku výše). Jako počítačové hry A Kotaku Zpráva, zprávy se objevily pro hráče na PC a PS4. Připojil jsem se ke hře na PC a když zápas skončil, byl jsem uvítán následující zprávou odkazující na web „Save Titanfall“.

Zdá se, že kdokoli stojí za tímto útokem, dělá to kvůli podobným problémům, které mě ovlivnily pád titanu Hry se vracejí roky zpět. Problém přičítaný jedné osobě vyhodil hráče Titanfall 1 Relace na PC jsou zaplaveny rasistickými zprávami, takže titul pro více hráčů je z velké části nehratelný a dostává se do problémů To sahá až do roku 2019.

V posledních měsících Respawn tweetoval, že „Pomoc přichází co nejdříve“A”Tým dosahujeJako útoky DDOS na pád titanu série, ale problémy přetrvávají. Vzhledem k tomu, že pirátství se stalo problémem zastavení franšízy, se kterou EA počítá, že během fiskálního roku 2022 ušetří na čistých rezervacích více než 750 milionů dolarů, řešení již nemohou čekat.