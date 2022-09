Zprávy Google dostávají zpětnou vazbu SMS, otravné jako iMessage

Den poté, co se objevil Apple bere úvěr Aby Google přidal zpětnou vazbu iMessage pro Android, aplikace Zprávy začíná zavádět možnost zanechat zpětnou vazbu na texty SMS, což je již možné s RCS.

V polovině roku 2020Google představil možnost posílat reakce podobné iMessage na RCS. Když přijmete chat RCS, jeho stisknutí vám umožní opustit jedno ze sedmi emotikonů, včetně palců nahoru/dolů a sady výrazů obličeje.

Nyní jsme obdrželi dvě zprávy o tom, že uživatelé Google Messages mohli odpovídat na SMS zprávy. Stejně jako u RCS stačí klepnout a získáte sedm nezměněných zpětných vazeb. Pokud příjemce SMS používá Zprávy, reakce se zobrazí v pravém dolním rohu.

Pro příjemce, kteří nepoužívají aplikaci Zprávy Google, nemají povolený chat RCS nebo na iOS, je návratová zpráva textová zpráva, která obsahuje emotikon od odesílatele, za kterým následuje odpověď v uvozovkách.

L: Aplikace Zprávy ponechává reakci na SMS | R: Android SMS zpětná vazba na iPhone (1., 3., 4. řádek)

Zálohovací design Google je hezčí a vizuálně odlišnější než jeho protějšek iPhone, který místo emotikonů posílá pouze textový popis.

To je nepochybně funkce, která pomáhá uživatelům zasílání zpráv být výraznější. Časem to však může být nepříjemné, protože uživatelé Androidu, kteří mluví s majiteli iPhonů, to mohou potvrdit.

Zprávy Google mezitím fungují – stejně jako my Bylo to povoleno začátkem tohoto měsíce – O možnosti odpovídat na chat RCS pomocí libovolného emotikonu. Tyto dvě věci spolu mohou souviset.

Více ve Zprávách Google:

Díky gondan!

FTC: K vydělávání příjmů používáme přidružené odkazy. více.

Podívejte se na 9to5Google na YouTube pro další novinky: