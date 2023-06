Zpravodajský brífink na 2. června: Čeští zdravotníci vyhlásili stávkovou pohotovost

K poruše došlo v časných ranních hodinách a obnovení provozu se očekává v poledne. Spoje na dalších dotčených tratích, jako je pražské hlavní nádraží do Ivnitsy a pražský Radotín do Byronu, byly zrušeny. Cestující by měli počítat se zpožděním přibližně 10 až 15 minut.