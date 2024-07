Zpráva ze závodu: 2024 4X ProTour Round 2 – Jablonec, Česká republika

2. kolo 2024 4X ProTour se konalo v sobotu večer v Jablonci v České republice. Nebýt závodů na horských kolech, bylo by to pamatováno jako jeden z největších závodů 4X všech dob.

Toto neuvěřitelné místo je domovem Thomase Slavíka, 11. ročníku festivalu JBC 4X Revelations. Pokud chcete sledovat závod na horských kolech, toto je jediná událost, která osloví televizní publikum, které není na horských kolech. Je to naprosto geniální. Skutečná show, ale jednoduchá forma 4X a zábavná ve dne i v noci. Toto je kolekce horských kol TV.

Čtvrtek – trénink:

Víkend začal prvním čtvrtečním tréninkem. 3hodinová příležitostná session poskytla jezdcům spoustu času na zvládnutí nejtěžší 4X trati na světě. Trať byla v perfektním stavu. Vlastně až příliš dokonalé. Bylo velmi prašné od týdnů suchého počasí. V důsledku toho byli hasiči povoláni k polití trati vodou! Jezdci si užívali nové spodní sekce: větší bermy, nová stěna stání a nová rytmická rovinka přidaná na trať.

Ve čtvrtek večer akce začíná nocí grilování a zábavy u jezera ve městě s Red Bull DJs. Víkend začal a je příjemné se sem vrátit. S obrovskými davy a ohňostroji; Toto je město, které skutečně zahrnuje jejich 4X závodění. Tomáš Slavík je hrdina v tomto městě, kde 4X ProTour celoročně sledují desítky tisíc lidí.

Po hostině se nebesa otevřela. Městem se přehnala bouře, jakou jsme nikdy neviděli. Z kopce, kde se nacházela závodní dráha, skutečně stékala řeka. Škody odhalí páteční východ slunce.

Pátek – kvalifikace:

Pátek a je tu kvalifikační den. Organizátoři dorazili, aby našli části trati doslova vymyté. Ale stejně. Posádka je zde prostě neuvěřitelná. Celá trať byla znovu připravena, místy přestavěna a mohli jsme jet. Bylo to neuvěřitelné úsilí. Závod mohl být snadno zrušen kdekoli jinde, ale tým zde svou práci zvládl.

Pro kvalifikační kolo. Jezdci dělali, že tato trať vypadala jednoduše, pravdou je. Nejlepší světoví jezdci 4X zvládli nejtechničtější trať okruhu. Jede se v opačném pořadí, jezdci mají jedno kolo na nastavení času pro kvalifikaci. Je to intenzivní čas pro jezdce, kde se chyby trestají. Ve městě se mluví o tom, které kolo je nejrychlejší. Měli jsme dva hardtaily, spoustu celoodpružených 4X kol, trailových kol, enduro kol a DH kol. Každá z těchto velkých cest měla klady i zápory.

Mezi ženami trvala česká hráčka Karla Babková déle než Abigail Hoagie a Catherine Oldfield.

Tomáš Slavík byl finálovým hráčem v kategorii mužů. Jeho čas 58,147 stačil na 1. místo s náskokem 0,1 před místním jezdcem Pavlem Reinlem. Domácí publikum šílelo. Slovan je v tomto městě hrdinou, a když se to počítá, dokáže to. V každém ročníku JBC 4X Expos se kvalifikoval nejrychleji a poté závod vyhrál. Ostatní jezdci to věděli a v kvalifikaci zazněl varovný výstřel slávisty. První 3 v kvalifikaci jsou stejní jezdci jako v roce 2023, Petr Bala na 3. místě!

1. – Thomas Slavick

2. – Pavel Reinl

3. – Petr Bala

Sobota – den závodu:

Sobotní ráno se všichni jezdci probudili do jasného sluníčka. Bylo velké horko a k překvapení všech po čtvrtečních nočních bouřkách byly místní hasičské vozy opět na cestě, aby pomohly udržet prach dole!

Zahajovací ceremoniál zahájilo 10 nejlepších, kteří byli na trati jeden po druhém představeni davu.

Letadlo Red Bull Air Race konečně předvedlo velkolepé létání, kamery běžely pro živé online zpravodajství a letos událost živě vysílala Česká televize.

Bylo tam víc lidí než předtím. 14 000 fanoušků se prý seřadilo od začátku do konce. Atmosféra večírku byla v plném proudu a scéna byla jistě připravena pro skvělou noc 4X závodů.

Úvodní kola přinesla několik překvapení, především prohru českého trhače Filipa Vorkurvy v 1. kole.

Nové změny trati provedené Tomášem a jeho týmem jednoznačně zafungovaly, protože v prvním kole závodu bylo více průjezdů než v předchozích letech. Jezdci měli možnosti a oni je využili k velké radosti tisíců diváků.

Některá velká jména byla zabita ve čtvrtfinále. Scott Beaumont Tomas Brozik a Stefano Dolfin – 5 nejlepších hráčů v roce 2023 4X ProTour!

V semifinále žen byly Abigail Hoagie a Catherine Oldfield přeřazeny ze semifinále 1 a Karla Babková a Veronika Nováková postoupily do semifinále 2.

V mužském semifinále Tomáš Slavík plně využil své vnitřní brány a vedl do první zatáčky, ale až po silné bitvě s Hansem Slavíkem (bez kontaktu). Dva atleti 4X proťali cílovou čáru, aby si zarezervovali místo ve finále.

Ve druhém semifinále to byl Pavel Reinl, kdo svou působivou formu podpořil až do finále po boku Gustava Tadely.

finále:

V krátkém finále mužů se o poslední stupeň na stupně vítězů utkali český jezdec Petr Bala a Brit Ian Forsyth. Na trati šli proti sobě, ale nakonec Paula vyhrála a skončila 5. večer. Forsyth byl druhý před králem klikařů Bazem van Steenbergenem a Sachemem Vaňkem.

Následovalo hlavní finále žen. Brána je shozena a Abby Hoagie bere holeshot. Těsně za ní byla Karla Babková, třetí Kathryn Oldfieldová. Babková zkusila pár vnitřních linek, ale nestačilo to na to, aby zabránila vítězství 4X prvákovi Hoagiemu. Hoagie, jezdec Světového poháru DH, se poprvé pokusil o 4X ve Val de Sole a nyní je tento sport závislý! Když prošla cílem, nemohla uvěřit tomu, co se právě stalo. Vítězství v největším světovém závodě 4X bylo odškrtnuto za pouhou minutu jízdy a byla naprosto u vytržení. Bobková se dělila na 3. místě s Oldfieldem a Veronika Nováková na 4. místě.

Tak tohle je zápas, na který všichni čekali. 2024 Battle for the King of JPC titul. Tomáš Slavík skóroval 1, Pavel Reinl skóroval 2, Hannes Slavík 3 a Gustav Tadela 4. Brána spadla a zevnitř vyletěl Thomas Slavík. Ale stejně. Hans Slavik začal ještě lépe. Držel řídítka vepředu a v zatáčce 1 to bylo hodně těsné. Jejich pouta se zamkla a Hannes šel dolů.

Tím se Tathela dostal do vedení! Thomas Slavick byl na druhém místě a stíhal. Slavic se ponořil do rytmické sekce a ujal se vedení. Dav řval! Pohyb se zasekl a on mohl chytit. Jeho 11. vítězství v JPC 4X Reveal vzešlo od Rainleho, který následoval Slavicův instinkt a dokázal Tathela překonat. Hannes Slavick naštěstí dopadl relativně bez újmy na 4. místě.

Výsledky 4X ProTour 2024 Kolo 2: JBC 4X Revelations

Ženy

1. – Abby Hoagie

2. – Karla Babková

3. – Catherine Oldfieldová

4. – Veronika Nováková

5. – Karolína Polášková

Muži

1. – Thomas Slavick

2. – Pavel Reinl

3 – Gustav Tathela

4. – Hans Slavík

5 – Petr Bala

Po neuvěřitelném jevištním ceremoniálu přišel čas na párty. Nejlepší DJs a kapely České republiky jsou připraveni být součástí této úžasné party.

Rádi bychom moc poděkovali Tomáši Slavíkovi a jeho týmu v JBC Bikepark. I když to nebyl nejlepší den závodů na horských kolech, tenhle chlap prostě šel nad rámec a udělal jeden. Zábava, atmosféra, trať, ježdění, fanoušci a party jsou neuvěřitelné.

Díky jezdcům a týmům 4X; Ukazujete světu, co je možné s našimi horskými koly.

