Známky a příznaky sublingválního melanomu u Američanky, která si 10 let všimla ‚chladné linie‘ pod palcem

Žena, která si 10 let všímala „chladného pruhu“ pod palcem, zjistila, že hnědý pruh je ve skutečnosti rakovina.

Maria Silvia z USA řekla, že si poprvé všimla světlého pruhu pod nehtovým lůžkem v roce 2012 – ale bylo jí řečeno, že to byl „pravděpodobně krtek“.

Ale o deset let později obdržela 25letá dívka šokující zprávu poté, co jí byl diagnostikován subungvální melanom, vzácná forma rakoviny kůže, která se vyskytuje pod nehty.

„Já: Už 10 let jsem o tom přemýšlela, že to byl skvělý pruh na mých nehtech,“ řekla Virus. Video Tik Tok.

„Je to rakovina… Kéž bych si dělal srandu.“

Poté, co si Maria před 10 lety pod palcem všimla slabého pruhu, řekla, že si všimla, že pruh během jednoho roku ztmavl.

„Viděl jsem doktory, byl jsem u doktorů a odcházel jsem od nich“ [appointments] Po celou dobu. Byl jsem sportovec, takže jsem to pochopil [check-ups] Každý rok vysvětlovala.

„Nikdo si toho pořádně nevšiml, dokud si toho nevšiml jeden lékař. Pravděpodobně to bylo kolem roku 2014.“

„Říkali si: ‚Ach, to je divné, ale nezapadáš do demografických údajů,‘ takže pokud se to zvětší, jdi k lékaři. Takže tou dobou už jsi vyrostl na maximum.“

„Myslel jsem, že je to krtek“

Maria řekla, že na té známce nikdy nezažila nic neobvyklého.

„Je velmi pravděpodobné, že to existuje již 10 let a poslední tři roky je to rakovinové, a je to trochu těžké říct,“ řekla.

„[However] Opravdu jsem neměl problém a ani mě to nebolelo, tak jsem si myslel, že je to krtek, protože to mi řekli… Nejspíš je to krtek v nehtovém lůžku.“

Ale rozhodla se pro biopsii poté, co ji přítel povzbudil, aby se nechala otestovat začátkem tohoto roku.

„Můj přítel mě k tomu opravdu nutil, tak jsem to udělala,“ řekla.

Naštěstí se rakovina nerozšířila poté, co jí byl diagnostikován sekundární melanom 0. stadia.

„Všechno vypadá dobře, nerozšířilo se to. Mám velké štěstí a jsem velmi vděčná,“ řekla.

Maria řekla, že nepotřebuje žádnou další léčbu – ale potřebovala transplantaci kůže pomocí kůže na paži k transplantaci palce.

„Příliš to nebolí a je to velmi citlivé, ale většina bolesti je velmi dobrá a velmi snesitelná,“ řekla po operaci kožního štěpu.

Průhledná

Mariah řekla, že se jí vše povedlo poté, co se její „výsledky vrátily čisté“.

Tím, že promluvila, chtěla všechny vyzvat, aby se nechali zkontrolovat, pokud si všimnou něčeho neobvyklého na svých nehtech.

„Toto je velmi vzácná rakovina, zvláště pro demografa, ale není na škodu jít k lékaři,“ řekla.

Maria sdílela aktualizace o biopsii a diagnóze na sociálních sítích.

‚Obávám se‘

Její první video bylo zhlédnuto více než 25 milionůkrát – a mnozí přiznali, že mají podobné znamení.

„Mám jeden na levém palci. Už je to léta. Je to malá hnědá čára na levém palci. Teď někdo napsal, že se bojím.“

Další řekl: „Měl jsem přesně tuhle rakovinu! Před rokem mi amputovali palec a moje teta má rakovinu! Šest operací a o pět let později.“

Další dodal: „Doslova každý teď analyzuje své nehty.“