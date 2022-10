Změna kurie hovoří o duchovních potřebách cestovatelů

V posledních týdnech učinil papež František zdánlivě malé a nepovšimnuté rozhodnutí, které bude mít dopad na miliony křesťanů po celém světě. Některé základní informace jsou nezbytné pro pochopení transformace a jejího významu.

Papež Jan Pavel II. ve svém dokumentu The Reward of the Pastor z roku 1998 reorganizoval kurii tak, aby sloužila potřebám církve v té době a asi o 30 let později od uzavření Druhého vatikánského koncilu. Papežská rada pro pastoraci imigrantů a kočovných národů v číslech 150 a 151 tohoto textu svěřila odpovědnost za formování a vyživování ducha exulantů, imigrantů, nomádů, potulných cirkusových pracovníků, námořníků, provozovatelů letecké dopravy a všichni „ti, kteří cestují“. Tato poslední skupina je obvykle vykládána jako turisté a ti, kteří podnikají výlety z důvodů „zbožnosti, studia nebo volného času“. Když papež František zřídil Oddělení pro integrální lidský rozvoj, byly na něj přeneseny pravomoci zmíněné Papežské rady.

To, k čemu se Francis nyní rozhodl v důsledku loňských březnových revizí Koreje zveřejněných v textu Praedicate Evangelium, je oddělit tyto třídy lidí. Zatímco kanadsko-český kardinál Michael Czerny, SJ, současný guvernér Ředitelství pro podporu integrovaného lidského rozvoje, bude pokračovat ve své práci koordinující duchovní péči o imigranty, exulanty a další výše zmíněné, ty, kteří se dobrovolně rozhodnou cestovat za náboženskými, vzdělávacími nebo rekreační účely budou nyní spadat pod odpovědnost Dikasteria pro evangelizaci, které se zaměřuje na základní otázky evangelizace ve světě.

Papež řídí Dikasterium pro podporu nové evangelizace, které vzniklo sloučením Kongregace pro evangelizaci národů (dříve označované jako Propaganda Fide) a Papežské rady pro podporu nové evangelizace, kterou vytvořil papež Benedikt XVI.

Jako člověk, který šel imigrační cestou po boku své manželky (naše dcera technicky splňuje podmínky pro čtyři pasy), moc dobře znám rozdíl v tom, jak Spojené státy zacházejí s turisty a jak s nimi zacházejí s potenciálními imigranty a proti nim. Ale nedávné pokroky v dopravě, technologii a ekonomických systémech si vyžádaly změny ve způsobu, jakým přistupujeme ke skutečným duchovním potřebám lidí, kteří se z různých důvodů pohybují v rámci zemí nebo mezi nimi. Všichni například víme, že dopad nedávného hurikánu samozřejmě výrazně ovlivní téměř každý prvek života v turistických centrech Floridy a Jižní Karolíny. Církev, která se podílí na „radostech a nadějích, zármutcích a starostech“ (GS, 1), musí reagovat na potřeby, které vyplývají z takových tragédií.

Kromě toho je zcela zřejmé, že regionální model diecézní struktury etnické enklávy se zcela rozpadá, když lidé tráví dovolenou nebo pracují na dálku po dlouhou dobu na různých místech, a také ukazuje ochotu cestovat za společnými rituály, kde najdou společné cítění. týkající se všeho od hudby přes kázání až po občanskou participaci. Vzpomínám si, jak jsem jednou na mši na Las Vegas Strip zapůsobil oznámením, že skupina může zahrnovat žetony z kteréhokoli z místních kasin, protože většina lidí v kostele, kteří se společně modlí, samozřejmě „jen procházejí kolem“. Náš věk je v mnoha ohledech určován touto osobní a sociální mobilitou.

V roce 1969 papež Pavel VI. souhlasil a vydal obecného průvodce pastorační službou cestovního ruchu. Mezi její nejvýznamnější tvrzení patří tato: „Kromě toho, vzhledem k neustálému rozmachu cestovního ruchu, jeho mezinárodním rozměrům, jeho extrémní dynamice, hlubokým proměnám, které vyvolává, a vážným otázkám, které vyvolává, je církev povolána, aby se nečinně přihlížela. v tradici. postoje, ale spíše hledání nových pastoračních forem.

V těchto nedávných změnách, které v některých ohledech přispívají k jeho trvalému upřednostňování evangelizačního poselství jako představitele srdce evangelia v církvi v nouzi, před naukovými nebo liturgickými debatami, se papež František snažil reagovat na znamení naší doby v svět. v roce 2020 vyvinout více těchto „nových pastoračních forem“, které osloví současné turisty a návštěvníky ve stále mobilnějším a propojenějším světě.

Michael M. Canaris, Ph.D., původem z Collingswoodu, vyučuje na Loyola University v Chicagu.