Žízeň po sběratelství – Winnipeg Free Press

Chce koupit světu Coca-Colu… no, možná ne tu colu.

Mezi stovkami položek nabízených v internetovém obchodě Coca-Coly je 8-litrová láhev nejoblíbenějšího nealkoholického nápoje na světě, kterou lze upravit tak, aby na její okamžitě rozpoznatelné červenobílé etiketě pod titulkem „Sdílet“ bylo vyraženo něčí jméno. kolu s.

Výjimečný sběratel Coca-Coly Morris Glimcher – Mo ke svým kamarádům – má ve svém domě v Linden Woods dvě tyto misky, jednu označenou „Sdílejte kolu s Morrisem“ a druhou „Sdílejte kolu s Mo“.

Brooke Jones/Winnipeg Free Press Maurice Glimcher se usmál, když předváděl svou sbírku lahví Coca-Coly a upomínkových předmětů.

Nečekejte, že bývalý výkonný ředitel Manitoba High School Athletic Association se bude řídit pokyny tím, že se podělí o jeden vzorek – nebo vám nabídne doušek z desítek dalších neotevřených lahví od koly, které plní apartmá v jeho rekreační místnosti – navzdory tomu, jak máte žízeň. .. Tvrdíš, že jsi.

Aby bylo úplně jasné, Glimcher si vychutnává pěknou kolu stejně jako kdokoli jiný, kdo trpí žízní, pokud je v restauraci, kde jedinou možností je Pepsi, požádá o vodu. Nicméně, pokud jde o jeho karbonovou kůži, je to všechno o rtech.

Připouští, že lidem může připadat divné sbírat komoditu, která je určena ke spotřebě, ale pro něj se to neliší od sbírání známek nebo mincí, které mají také samostatný primární účel.

„Nebo řeknou: ‚Opravdu člověk potřebuje mít tolik lahví coly, jen proto, že pochází ze Španělska nebo Itálie?‘ On říká. „Pro mě je odpověď jednoduchá: ano.“

Upřímně řečeno, Glimcher pochází ze své lásky ke kolě.

Jeho rodiče Don a Ida, oba přeživší holocaustu z Polska, kteří se v roce 1948 přestěhovali do Winnipegu s pouhými haléři v kapsách, provozovali roky na rohu North End s názvem Economy Foods.

Brooke Jones/Winnipeg Free Press Glimcher s jednou z 200 vydaných lahví dietní koly, kterou podepsala kanadská profesionální tenisová a nakládaná hráčka Eugenie Bouchardová.

Místní distributoři Coca-Coly poskytli prodejně velkou část značení. Ve věku 10 let si Glimcher, mladší ze dvou bratrů, vypěstoval chuť na nápoje, které každé odpoledne po škole třídil a skladoval v domě svých rodičů, aby si vydělal.

„Vzpomínám si na svého tátu, který zemřel před 11 lety, a měl na stěnách všechny ty skvělé reklamy a plakáty (Coca), a když si vzpomenu na věci, kterých se zbavil a které mají nyní hodnotu tisíců dolarů, skoro to neudrží. jsem v noci vzhůru,“ pokrčí rameny.

Stejně jako ostatní děti v jeho věku si Glimcher ponechal hokejové a baseballové karty, i když se nepovažoval za typ, který by sbíral hračky. To se začalo měnit asi před 20 lety, kdy byl díky své práci pozván na basketbalovou akci NCAA Final Four, kde mu byly předány suvenýry lahve Coca-Coly s logy soutěžících týmů.

Protože je to sportovní cvok, okamžitě si pomyslel, no, to je skvělé, než je později večer uložil do tašky pro úschovu.

Brooke Jones/Winnipeg Free Press Maurice Glimcher spravuje některé neotevřené lahve Coca-Coly ze zemí po celém světě, včetně Japonska, Číny, Izraele, Bulharska a Etiopie.

„To byl začátek,“ říká Glimcher, který je uveden do Manitoba Sports Hall of Fame jako stavitel. „Od té doby bych měl oči otevřené, kdybych byl na fotbalovém, hokejovém nebo baseballovém zápase, abych zjistil, byly k dispozici nějaké zajímavé produkty.“ Pro Coca-Colu.“ V roce 2013, tři roky před odchodem do důchodu.

Pokračoval ve sbírání lahví na památku nebo sběratelských plechovek v průběhu let, které si po přivezení domů ukládal do krabic. Až když si koupil několik dřevěných policových jednotek, aby správně vystavil své kousky, stal se sběratelský brouk vážný.

Teď, když měl dost místa, proč nekopal, aby se podíval, co je tam dole, pomyslel si?

Řekněme, že nebyl zklamán.

Protože mu jeho práce umožňovala hodně cestovat, začal se snažit zajít na trhy s potravinami, ať už byl ve Švédsku, Izraeli, České republice — jak si to jen vzpomenete —, aby si koupil láhve koly s místním jazykem na vnější etiketě. Určitě byl nadšený z návštěvy Kremlu, když cestoval do Ruska jménem International Bandy Association, ale byl také více než šťastný, že si během svého pobytu v Moskvě koupil láhev Coca-Coly z večerky.

Brooke Jones/Winnipeg Free Press Místní distributoři Coca-Coly poskytli velkou část nápisů pro obchod jeho rodičů.

„Stejně jako McDonald’s jsou nápoje Coca všeobecně srozumitelné, takže se zdálo, že nezáleží na tom, kde na světě jsem. Kdykoli jsem byl v sekáčích nebo na bleším trhu a řekl jsem si: „Cola?“ vysvětluje, “ zavedli by mě ke stolu s věcmi.“ Na prodej.

Ve snaze rozšířit si obzory se Glimcher nakonec připojil k Coca-Cola Collectors Club, organizaci se sídlem v USA, která v roce 2024 oslaví své 50. výročí. Její nejbližší pobočka je v Minneapolis. Za posledních 10 let tam dvakrát podnikl sedmihodinovou cestu, aby se zúčastnil každoročního setkání, kde členové nakupují, prodávají a vyměňují velmi vyhledávané suvenýry, obvykle nad ledem naplněnou sklenicí čehokoli, co znáte.

„Jdeš tam s tím, že máš napůl slušnou sbírku, a pak potkáš lidi, kteří sbírali celý život a v podstatě mají stokrát víc, než bys kdy doufal, že mít,“ říká a jeho oči rozšíření. . „Strávím zimu v Arizoně a před několika lety jsem šel na prodej nemovitosti, kde manželka prodávala sbírku svého zesnulého manžela. Ani slovo lži: celý dům byl plný suvenýrů z koksu, až po stoly a židle Koupil jsem si toho pár lahví, ale vážně… klidně jsem mohl utratit malé jmění.

Ron Matheson je prezidentem Coca-Cola Collectors Club. Ke skupině se připojil v roce 2003, několik let poté, co začal kupovat upomínkové předměty Coca-Cola pro svou sestru jako laskavost – ona nebyla tak obeznámena s eBay jako on, říká, když dorazil domů do Minnesoty – ale stal se „ zahnutý.“ „Dokud to nedorazilo poštou určenou pro ni.“

„Než jsem to věděl, měl jsem přes 100 lahví a řekl jsem si: ‚Promiň, sestřičko, ale většinu si nechávám,“ říká s tím, že v současné době vlastní 1500 lahví Coca-Coly. popisy.

Brooke Jones/Winnipeg Free Press Glimcherova sbírka upomínkových předmětů značky Coca-Cola obsahuje mini krabičku na oběd.

Jako mnoho lidí nových v tomto koníčku začal kupovat cokoli a všechno, co mohl získat, říká viceprezident klubu Dan Dean.

„Konečně jsem se usadil v některých věcech,“ říká Dean ze svého domova v San Bernardinu v Kalifornii. Nyní sbírám hodiny, cedule – kovové i kartonové – a staré kalendáře. Nejstarší kalendář, který mám, je 1918, rok se narodil můj tchán.

Pokud jde o hodnotu, Matheson a Dean se shodují, že to, co je cenné pro jednoho nadšence, nemusí vůbec oslovit druhého. Sbírka kartonových reklam z doby před desítkami let se před pár lety prodala v aukci za 7 000 dolarů. I když je to impozantní částka, Matheson říká, že bledne ve srovnání se 150 000 dolary, které by člověk utratil před několika lety za originální sadu lahví na kolu ve tvaru rybí kosti vyrobených v roce 1915 společností Root Glass Company se sídlem v Indianě.

„Vím také o podnosech, které se prodávaly za 40 000 dolarů, ale to jsou opravdu vzácné kusy a nevidíte je k prodeji příliš často, pokud vůbec někdy,“ říká Matheson s tím, že klub má v současnosti 2 000 členů ze všech koutů světa. svět. svět.

Ne nutně, odpovídá Dean na otázku za milion: Je každý, kdo věnuje významnou část svého životního prostoru „pravé věci“, skutečným znalcem koly?

Brooke Jones/Winnipeg Free Press Kolekce Glimcher obsahuje starožitnou lampu ve stylu Tiffany.

„Většina sběratelů, které znám, jsou také pijáci Coca-Coly, ale existuje malé procento, kteří sbírají pouze kvůli skvělému uměleckému dílu a nápoj vůbec nepijí.“

V Linden Woods Glimcher přiznává, že občas zapomíná, že v uklizeném suterénu jeho příbytku se nachází poutavý sortiment spolu s lahvemi, oficiálně licencovanými chladiči na Coca-Colu, hracími kartami, vánočními ozdobami, držáky na ubrousky a obědem. krabice. (Poukazuje na to, že květináč s kokovými květy, který stál na parapetu? Byl to dárek k důchodu od spolupracovníka.)

Minulý měsíc byla dodána nová matrace. Glimcher se zeptal toho, kdo to přinesl dovnitř, jestli by nevadilo přesunout starou matraci dolů, s čímž šťastně souhlasil.

„O sekundu později se vrátil nahoru a řekl mi, že nemůže uvěřit tomu, na co se dívá dole, a přemýšlel, jestli by mohl udělat nějaké fotky,“ říká Glimcher.

„Totéž se stalo, když někdo šel zkontrolovat pec nebo odečíst vodu. Všichni by byli skvělí, opravdu skvělí a já bych tam stál hrdý a šťastný, že ostatní lidé mají z těchto věcí tolik lásky jako já.“ “

