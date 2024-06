Získejte svůj první pohled na bojovou hru Dragon Age: Veilguard v reálném čase v prvním traileru hry

Vývojář BioWare zveřejnil první oficiální trailer pro své nadcházející RPG Dragon Age: The Veilguard. Tento první pohled na akční boj ve hře, magické město Minrathos, hráčskou postavu Rooka, některé Rookovy společníky, kteří se připojují na Rookovu cestu, obsahuje více než 20 minut hraní, jak fungují možnosti dialogu a další.

V herním traileru, který začíná v Minrathous, vidíme vracející se oblíbené fanoušky Varrica Tethrase a Lace Hardinga spolu s nováčkem Neve Gallus, kouzelníkem soukromým detektivem, a Rookem. Solas, čaroděj, který byl kdysi spojencem, se na konci Dragon Age: Inquisition’s Trespasser DLC, pokusí zničit Veil, bariéru mezi magickým Fade a kontinentem Thedas, stal nepřítelem. Náš tým, který zřejmě ještě není čestným Veilguardem, se ho snaží zastavit.

Přesvědčte se o tom sami v oficiálním traileru Dragon Age: The Veilguard níže:

Za pouhých 20 minut je toto odhalení hry ukázkou toho, co přijde ve finální hře, až letos na podzim vyjde na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC. Dragon Age: Veil však ano Hra na detektiva Další titulní příběh a v nejnovější verzi můžete získat exkluzivní hloubkový pohled na to, co se ve hře stane dál, spolu s novými detaily o rozsáhlém tvůrci postav, umístění hlavního centra hry, akčním boji a mnohem více.

Určitě ano Odebírejte zde Abyste zajistili, že vaše vydání Dragon Age: The Veilguard dorazí do vaší doručené pošty. A sledujte Hra na detektiva Centrum pokrytí Dragon Age: Veilguard pro nadcházející články o hře s exkluzivními detaily, rozhovory, funkcemi videa a dalšími.

Pro více informací o hře se podívejte na nejnovější trailer k Dragon Age: The Veilguard, který představuje herecké obsazení, a poté si přečtěte, jak se název změnil z Dreadwolf na The Veilguard.

Co si myslíte o tomto odhalení hry Dragon Age: The Veilguard? Dejte nám vědět v komentářích níže!