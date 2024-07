Získejte Super Mario, Zelda a další exkluzivní hry pro Nintendo Switch za 35 $, dokud ještě můžete

Očekáváme skvělé nabídky videoher na Prime Day příští týden, ale Target začíná událost brzy tím, že uvádí spoustu populárních her Switch za pouhých 35 $. Abyste mohli využít výrazného snížení cen, musíte být členem Target Circle – ale registrace je zcela zdarma a zabere jen několik sekund. Odemknete také spoustu dalších nabídek, protože tyto výprodeje cen videoher jsou součástí týdne Target Circle Week, který snižuje ceny u tisíců položek v obchodě.

Pokud jde o hry Switch, mezi pozoruhodné hry na prodej za 35 dolarů patří The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Kirby and the Forgotten Land a další. Switch tituly se obvykle nedočkají tak velkorysých slev, takže se určitě podívejte, pokud jste tyto klasické hry ještě nehráli. A pokud hledáte nějakou letní kooperativní zábavu, můžete si pořídit New Super Mario Bros. U Deluxe za 35 $ umožňuje hra až čtyřem přátelům skočit do místní hry.

Vzhledem k tomu, že tak dobré nabídky jsou tak vzácné, Target pravděpodobně vyprodá některé nebo dokonce všechny své herní nabídky Switch, než Target Circle Week skončí 13. července. Naštěstí Target obsahoval jak fyzický displej, tak i A V této nabídce jsou k dispozici digitální verze her Switch. Pokud tedy dáváte přednost digitálnímu hraní, můžete si od společnosti Target zakoupit přepínač, který lze uplatnit na eShopu Switch. Pokud se rozhodnete nakupovat fyzicky, váš místní obchod Target pravděpodobně nabídne doručení nebo vyzvednutí ve stejný den.

Nabídky her Nintendo Switch pro Target Circle Week

Fyzická a digitální verze jsou k dispozici za 35 USD

Jakmile dokončíte kontrolu všech levných her Switch, věnujte několik minut a ponořte se do nich Cílová nabídka, kupte dva, dostanete jeden zdarma Na videohry, filmy, knihy a další. Můžete kombinovat všechny kategorie, což vám poskytuje snadný způsob, jak filtrovat seznam přání za levné ceny.

Target není jedinou společností, která se snaží porazit Amazon na Prime Day, protože masivní letní výprodej Walmartu začíná 8. července. Pokud tedy hledáte další skvělé nabídky, určitě se sem během týdne vraťte. Budeme se také věnovat nejlepším brzkým nabídkám Prime Day do 16.–17. července, takže se nezapomeňte podívat na naše centrum Prime Day, kde najdete nejnovější slevy.