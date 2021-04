Získejte Control: Ultimate Edition za 25 $ s bezplatným upgradem nové generace

Control byl překvapivým hitem se spoustou elegance a edice Ultimate Edition s podporou křížového nákupu je v současné době v prodeji na GameStop za skvělou cenu. Je to každodenní nabídka GameStop, takže nechcete čekat, až se zhroutí, a uvidíte, proč nadpřirozená akční hra Remedy Entertainment získala tolik pozornosti.

Obvykle je to 40 $ a verze Control: Ultimate Edition pro PS4 a Xbox One jsou nyní na GameStopu 25 $. Tyto edice jako jediné podporují bezplatný upgrade příští generace na PS5 a Xbox Series X, přičemž standardní edice vám poskytnou herní disk pouze. Kromě hlavní hry Control obsahuje také dvě rozšíření, která se ponoří hlouběji do vesmíru a navrhnou odkaz na další populární franšízu Remedy. Pokud jste hráli hru Quantum Break na Xbox One a PC, měla by vám být herní epizoda Control velmi známá. Její příběh je však tam, kde se věci stávají opravdu podivnými.

Verze Control: Ultimate Edition pro PS5 je k dispozici také na GameStop a není zlevněná. Nekupujte si tuto verzi, protože kromě její ceny ji nelze vůbec hrát na PS4. Totéž platí pro edici Xbox Series X, která má velmi podobné pole jako verze pro Xbox One, ale nepodporuje křížový nákup.

Control: The Ultimate Edition byla také v únoru oceněna bezplatnou hrou PlayStation Plus, takže pokud si předplatíte službu a nárokujete si ji, hru již máte ve své knihovně. Pro hráče Xbox je to však obzvláště dobrá šance na získání upgradované hry, protože v novějším systému získáte lepší výkon. Řadič někdy narazil na technické problémy na starších konzolách, včetně PS4 Pro, s poklesem snímkové frekvence během velkých akčních sekvencí.