Žesťová studie pomáhá odhalit úzké vazby mezi Římem a německými Čechami

„To je hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pro studium objektů nalezených na území moderní České republiky. Spoustu mosazných předmětů z tohoto období máme umístěných ve sbírkách muzeí a ústavů. Je to dáno tehdejší historickou situací.

Daniel Buršák|Foto: Veronika Mikešová, Národní muzeum

„V období, o kterém mluvíme, došlo k masivnímu přílivu římských předmětů do zemí, které tvoří moderní Čechy a Moravu. Tehdy v této oblasti sídlila germánská říše Marobudos a Římané a germánské kmeny měli v té době poměrně intenzivní diplomatické kontakty. Měli jsme proto dobrou příležitost analyzovat spoustu věcí, které jsou poměrně vzácné i mezi těmi, které se nacházely v římských provinciích.“

Jak jste postupovali při analýze položek?

„Protože nebyly provedeny žádné další studie o důležitosti předmětů vyrobených z římské mosazi, zvolili jsme relativně novou metodologii, která je založena na analýze chemického složení a izotopových poměrů.

„Je to jedna z prvních případů, kdy byla tato metodika aplikována na římské mosazné předměty a je rozhodně v největším dosud provedeném měřítku.“

Příprava mosazných předmětů pro analýzu|Foto: ARÚ AV ČR a Česká geologická služba

Kde se tedy konkrétně vzala mosaz nalezená v těchto předmětech?

„To byl pravděpodobně ten nejnapínavější nález, jaký jsme udělali.“ Nyní víme, že s největší pravděpodobností pochází z Centrálního masivu ve středojižní Francii [or what was then Gaul]. Pravděpodobně se těžilo v okolí města Lyon a jihovýchodní části Centrálního masivu.

„Tato oblast byla nedávno dobyta Ceasarem, v období prvního století před naším letopočtem, o kterém mluvíme. Jak nyní vidíme, Římané odtud dokázali shromáždit poměrně hodně potenciálních zdrojů pro svou ekonomiku.

„Vybrali si mosaz jako jeden z kovů pro ražení svých mincí a toto území bylo proto velmi užitečné dobývání, nejen jako zemědělská oblast, ale také pro těžbu kovů.“

Takže to přišlo z tehdejší Galie?

„Ano.“

Byl to pro Římany jediný zdroj mosazných kovů?

„Z našich studií již víme, že pro římskou mosaz bylo rozhodně více zdrojů kovů. Literární zdroje, jako je Plinius starší, zmiňují zdroje v severní Itálii, v Německu a byly zde také zmínky o galských nalezištích používaných k výrobě mosazi.

„Nikdo však nevěděl, kde se tyto zdroje nacházejí, a nyní jsme mnohem blíže k nalezení těch dolů, o kterých se zmínil Plinius starší.“

V době, na kterou jste se ve svém studiu zaměřili, byla mosaz mnohem cennějším předmětem. Proč?

„Je pro to mnoho důvodů. Za prvé, mosaz vypadala více jako zlato než bronz. Má více zlatavou barvu. Literární prameny také zmiňují, že i Římané si spletli mosaz se zlatem. Zejména pro barbary tady na severu to musel být velmi ceněný kov.

„Je třeba také říci, že výroba mosazi byla mnohem složitější než tavení mědi. Je to proto, že musíte použít proces zvaný cementace. Nechci zabíhat příliš do technických detailů, ale potřebujete velmi konkrétní teplotu v rozmezí zhruba 900 až 1000 stupňů Celsia a velmi dobře zavedený protokol, jak ji vyrobit. Nezapomínejme, že to muselo být provedeno bez jakýchkoliv dostupných přístrojů na měření teploty.

římské mince|Foto: Pixabay, CC0

„Mosaz byla proto ceněna nejen pro svou zlatou barvu, ale také pro technickou náročnost při jejím tavení. Římané v té době dokázali vyrobit mosaz v poměrně značném množství, a to natolik, že ji používali na ražení docela běžných mincí, jako jsou sestercie. Pro barbary žijící na sever nebo na východ od římských hranic byla mosaz úžasně atraktivním předmětem.“

Představuji si, že by tento diplomat udělal z mosazi užitečný nástroj pro Římany?

„Určitě to tak muselo být.“ Zejména v začátcích, kdy začala přicházet mosaz a než ji získali v dostatečném množství. To musel být pro Římany skvělý diplomatický nástroj, když jednali s těmito ranými germánskými královstvími, jako byla říše Marobudos.

Bitva o Teutoborský les|Zdroj: Monumenta Paderbornensia 2. Ausg. 1672/Wikimedia Commons, veřejná doména

„Římané, zvláště poté, co byli poraženi v bitvě u Teutoborského lesa.“ [in 9 AD during the reign of Augustus], byli docela zranitelní vůči germánským útokům a vidíme velký příliv římských předmětů na tato území, včetně tohoto lesklého kovu, po této bitvě. Nemůžeme s jistotou říci, že se mosaz používala ve formě diplomatických darů. Vzhledem ke všem okolnostem by však bylo pro Římany velmi užitečné, aby jej takto používali.“

Vzhledem k jeho zlaté barvě a přitažlivosti předpokládám, že předměty zde nalezené, které jste analyzoval, musely být dekorativní?

„Ano. Jednalo se především o brože a další šperky, jako jsou zvonková kování, špendlíky a jehly.

„Je třeba také poznamenat, že tyto mosazné předměty jsou poměrně masivní. Když je porovnáte s brožími vyrobenými sto let před tímto obdobím, měly jen poloviční váhu, takže nejenže využívají novou metodu, ale vyrábí i mnohem větší ozdobné předměty.

„Předměty, které jsme analyzovali, jsme odebrali ze 14 lokalit převážně ze středních a východních Čech a téměř v každém z těchto předmětů jsme našli mosaz. To je pro nás docela důležité, protože to naznačuje, že už v tuto chvíli [1st century BC to 2nd century AD] mosaz si mohl dovolit téměř každý, kdo byl dost bohatý na to, aby vlastnil šperky.“

Mohl byste nám v tomto období přiblížit Čechy? Kdo zde žil a jaké byly jejich vztahy s Římem?

„Mluvíme o období trvajícím 300 let a během této doby se samozřejmě hodně věcí změnilo. Na počátku tohoto období, na počátku 1. století před naším letopočtem, žili v Čechách Keltové. Tato civilizace skončila někdy kolem 30. nebo 40. let před naším letopočtem.

„Zhruba v době narození Krista, konkrétně kolem roku 6 nebo 9 př. n. l., jsou historické zmínky o králi Marobudos migrujícím odněkud z Německa do Čech. Dokázal sjednotit několik germánských kmenů a ohrozit hranice římské říše, která se rozpínala na sever.

„Musíme zmínit, že Římané v té době ještě nevytvořili sofistikovanou síť pevností a stále upevňovali svá nově dobytá území v této části Evropy. Hranice proto byla plynulejší a nově dobyté oblasti bylo potřeba konsolidovat. Marobudosova říše pro ně byla tedy značně hrozivá, zvláště po jejich porážce v bitvě u Teutoborgského lesa germánskými kmeny vedenými dalším germánským vládcem – Arminiem. Římané si Marobudos cenili za to, že po bitvě nenapadl jejich území.

„Zdroje nám říkají, že Arminius ve skutečnosti žádal Marobuda, aby zaútočil na Římany, ale ti to odmítli. V římských pramenech byl také označován jako přítel římské republiky.“

Arminius|Zdroj: Wikimedia Commons

„Ve 2. století byla situace zcela jiná. Římský císař Marcus Aurelius bojoval s germánskými kmeny v této oblasti a jejím okolí a bránil tou dobou již pevně zavedená římská území Noricum, Panonii a Illyrii. Také centrum germánské moci se přesunulo z Čech do oblastí kolem Dunaje, jako je jižní Morava, západní Slovensko a severovýchodní Rakousko.

„Mosaz se také změnila. Dokonce ani Římané nevyráběli mosaz v takové kvalitě, jakou byli schopni vyrobit během dřívějšího období Augusta a Marobuda před 200 lety. Vidíme poměrně hodně příměsí, částečně kvůli recyklaci a dalším faktorům.“

Chápu, že váš výzkum na toto téma bude pokračovat. Na co konkrétně se zaměříte na odkrývání?

„V naší studii jsme se zaměřili na osobní šperky, které mohly být také vyrobeny lokálně z kovu pocházejícího z Římské říše.

„To, co nás nyní zajímá, je ponořit se hlouběji do římských artefaktů, zejména římských mincí. Chceme zjistit, zda Římané používali stejný kov, který vyváželi barbarům ve svých vlastních mincích.

„Domníváme se, že šlo o stejný typ mosazi, ale zatím neexistují žádné studie, které by to v takovém měřítku dokazovaly. Doufejme, že na tuto otázku budeme schopni odpovědět za rok.

„To by poskytlo pohled nejen na tento region Evropy, ale také na naše širší znalosti o římské ekonomice jako celku.

„Na tomto tématu pracují i ​​další výzkumníci a my to vítáme, protože by to mohlo přinést objevy většího rozsahu. Pokud uvidíme stejné výsledky při ražení kovů pocházejících z Galie, podtrhne to význam nově dobytých území pro ekonomiku Římské říše.“