Zemřela Milada Kotilwacherová Velvyslanectví České republiky v Londýně

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 17. května 2024 zemřela ve věku 99 let Milada Kotilwacherová, poslední ze tří původních svěřenkyň VELEHRAD Londýn.

Jako dívka v Klášteře Svatého Karla Boromského v Českých Budějovicích byla Milada svědkem noční invaze Hitlerových armád. Dívky se probudily a viděly v oknech města viset vlajky s hákovým křížem. Milada se poté provdala za podporučíka Jeana Cotteloachera, který se vrátil z let na francouzské frontě, aby bojoval za svou zemi. Po pouhých třech dnech zasnoubení, v osmnácti letech, přijala jeho nabídku, aby mu podala ruku a on ji přijal, než naskočil do odjíždějícího vlaku. Jako mladá rodina společně uprchli, když zemi ovládla stalinistická vláda.

Oni a jejich zraněná malá dcerka se dostali do bezpečí po hodinách nočního cestování po šumavských lesích, jen pár minut před příjezdem tajné policie. Přijeli do Anglie as rostoucí komunitou československých krajanů v Londýně její schopnosti brzy rozpoznal páter Jan Lange, který ji jmenoval první poručnicí Velehradu. Tento tým spolu s hrabětem Josephem Cherninem zorganizoval VELEHRAD na Ladbroke Square 22.

Toto trio společně vyřešilo problémy, kterým čelili jejich kolegové přistěhovalci. S rozšiřováním duchovních, společenských a kulturních aktivit se během desetiletí studené války stala impozantním „záchranným vorem“ pro ostatní uprchlíky: první česká škola na střeše nedaleké přípravné školy Brompton Oratory udržovala československé tradice a hodnoty: týdenní mše na Farmě Ulice, následovaly schůzky pod vedením pátera Jana Langeho.

Tento tým položil základy Velhradu, který dodnes stojí jako svědectví všem, kdo přispěli. Postavili hráz proti komunistickému útlaku, který jejich rodiny a spoluobčany uvěznil za železnou oponou. Dveře Velhradu byly otevřené všem vyznáním a žádné.