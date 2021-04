Země nahlásily více než 330 000 nových případů

“Téměř všechna naše nemocniční lůžka jsou plná. Stále si však myslím, že infrastrukturní zařízení je dost dobré na to, aby vyhovovalo potřebám lidí,” řekla JA Gayalal pro CNBC. Kapitálové spojení Pátek. Indická lékařská asociace je jednou z největších profesních organizací v zemi, která zastupuje lékaře.

Zatímco některé státy zesílily sociální omezení, včetně nočních zákazů vycházení, jiné ano Přešel jsem k částečným uzávěrkám.

„Ale to není dost dobré,“ řekl Jayalal. „Potřebujeme rozsáhlé uzavření, minimálně po dobu dvou týdnů, což nemocnicím a lékařské komunitě umožní obnovit a znovu potvrdit naši nemocniční infrastrukturu a znovu ji zásobit energií pro řešení krize.“

Během první vlny infekcí zavedla Indie od konce března do května celonárodní blokování. I když to nakonec pomohlo snížit počet případů, zákaz měl a Silný dopad na trajektorii růstu IndieTo ponechává miliony lidí bez příjmu a pracovních míst.