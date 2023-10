Ze zemského jádra mohlo unikat helium po miliony let

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.





CNN

—



Vědci objevili překvapivé množství vzácné verze hélia, nazývané helium-3, ve vulkanické hornině na kanadském Baffinově ostrově, což podporuje teorii, že vzácný plyn uniká ze zemského jádra – a je tomu tak již tisíce let.

Výzkumný tým také objevil helium 4 uvnitř hornin.

Zatímco helium-4 je na Zemi běžné, helium-3 lze snadněji nalézt jinde ve vesmíru, a proto vědce překvapilo, že objevili větší množství prvku, než bylo dříve hlášeno z hornin na Baffinově ostrově. Studie popisující objev byla nedávno zveřejněna v časopise Příroda.

„Na základní úrovni je ve vesmíru méně 3He (helium-3) než 4He (helium-4),“ řekl hlavní autor studie Forrest Horton, vědecký pracovník na katedře geologie a geofyziky na Woods Hole Oceanographic Institution. , v e-mailu.

Horton dodal: „3Na Zemi je vzácný, protože se nevyrábí ani nepřidává na planetu ve velkém množství a je ztracen ve vesmíru.“ „Jak se skalnatá část Země pohybuje a pohybuje jako horká voda na varné desce, materiál stoupá, ochlazuje a klesá.

Během ochlazovací fáze se helium ztrácí do atmosféry a poté do vesmíru.

Objev prvků prosakujících ze zemského jádra by mohl vědcům pomoci odhalit vhled do toho, jak se naše planeta formovala a vyvíjela v průběhu času, a nová zjištění poskytují důkazy na podporu existující hypotézy o tom, jak naše planeta vznikla.

Baffinův ostrov, který se nachází na území Nunavutu, je největším ostrovem Kanady. Je to také pátý největší ostrov na světě.

Vysoký poměr helia 3 k heliu 4 poprvé objevil ve vulkanických horninách na Baffinově ostrově Solvi Lasse Evans v rámci svého doktorského studia pod vedením vědce Finleyho Stewarta z University of Edinburgh. Jejich zjištění byla zveřejněna v Příroda 2003.

Složení planety je odrazem prvků, které ji tvoří Předchozí hledání Zjistilo se, že stopová množství hélia-3 unikajícího ze zemského jádra podporují populární teorii, že naše planeta vznikla ve sluneční mlhovině – oblaku plynu a prachu, který se pravděpodobně zhroutil v důsledku rázové vlny z nedaleké supernovy – která prvek obsahovala.

Horton a jeho kolegové to udělali o krok dále, když to udělali V roce 2018 provedl výzkum na Baffinově ostrově, studují lávu, která vybuchla před miliony let, když se Grónsko a Severní Amerika oddělily a vytvořily místo pro nové mořské dno. Chtěli prozkoumat horniny, které by mohly nahlédnout do obsahu zemského jádra a pláště, většinou pevné vrstvy nitra Země pod jejím povrchem.

Snímek Robertarding/Alamy Baffinův ostrov je domovem hor a strmých útesů.

Výzkumníci cestovali helikoptérou, aby se dostali do odlehlé krajiny ostrova, kde proudy lávy tvoří tyčící se útesy, kolem plují obří ledovce a lední medvědi slídí po pobřeží. Místní organizace, včetně Qikiqtani Inuit Society a Nunavut Research Institute, poskytly výzkumníkům přístup, rady a ochranu před medvědy, řekl Horton.

„Tato oblast na Baffinově ostrově má ​​zvláštní význam jako posvátná země pro místní komunity a jako vědecké okno do hlubin Země,“ řekl.

Arktické horniny zkoumané Hortonem a jeho týmem odhalily překvapivě vyšší měření helia-3 a helia-4, než uváděl předchozí výzkum, a měření se mezi vzorky, které shromáždili, lišila.

„Mnoho z láv je plných jasně zeleného olivínu (také známého jako peridot), takže odlamování čerstvých kousků kamenným kladivem bylo stejně vzrušující jako rozebírání geody v dětství: každá skála byla pokladem, který bylo třeba objevit.“ řekl Horton. „A jak se ukázalo, že jsou to vědecké poklady!“

Pouze jeden atom helia-3 existuje na každý milion atomů helia-4, řekl Horton. Tým naměřil asi 10 milionů atomů helia-3 na gram olivínových krystalů.

„Naše vysoká měření 3He/4He ukazují, že plyny, které byly pravděpodobně zděděny ze sluneční mlhoviny během formování sluneční soustavy, jsou na Zemi zachovány lépe, než se dříve myslelo,“ řekl.

Ale jak se helium-3 vůbec dostalo do kamenů?

Odpověď může začít Velkým třeskem, který také uvolnil množství vodíku a hélia, když vytvořil vesmír. Tyto prvky byly časem začleněny do formování galaxií.

Vědci se domnívají, že naše sluneční soustava vznikla před 4,5 miliardami let uvnitř sluneční mlhoviny. Jak se oblak prachu zhroutil v supernově, výsledný materiál vytvořil rotující disk, který nakonec dal vzniknout našemu Slunci a planetám. NASA.

Hélium zděděné po sluneční mlhovině se pravděpodobně uvěznilo v jádru Země, když se planeta formovala, takže jádro se stalo zásobárnou vzácných plynů. Jak helium-3 uniklo z jádra, vystoupilo na povrch skrz plášť v oblacích magmatu, které nakonec vybuchlo na Baffinově ostrově.

„Během erupce velká většina plynů v magmatu unikla do atmosféry,“ řekl Horton. „Pouze krystaly olivínu, které vyrostly před erupcí, zachytily helium a zadržely je hluboko v Zemi.“

Nový výzkum podporuje myšlenku, že helium-3 už nějakou dobu prosakuje z nitra Země, ale výzkumníci si nejsou přesně jisti, kdy tento proces začal.

„Láva je stará asi 60 milionů let a pravděpodobně trvalo desítky milionů let, než se zvedl oblak pláště,“ řekl Horton. „Takže helium, které jsme naměřili v těchto horninách, mohlo uniknout z jádra před 100 miliony let nebo možná mnohem dříve.“

Řekl, že únik helia ze země neovlivňuje naši planetu ani nemá žádné negativní účinky. Vzácný plyn chemicky nereaguje s hmotou, takže nebude mít žádný dopad na lidstvo ani životní prostředí.

Dále chce výzkumný tým zkontrolovat, zda jádro není skladištěm dalších lehkých prvků, což by mohlo vysvětlovat, proč je vnější jádro Země méně husté, než se očekávalo.

„Je jádro hlavním úložištěm prvků, jako je uhlík a vodík, které jsou extrémně důležité z hlediska obyvatelnosti planet? Pokud ano, ovlivnily toky těchto prvků z jádra v průběhu historie (Země) planetární evoluci? „Jsem nadšený, že prozkoumejte,“ řekl Horton. Vazby mezi heliem a dalšími lehkými prvky.“