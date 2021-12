Zdravotní expert: Nárůst případů COVID-19 by neměl být „klíčovým opatřením“ epidemie

(kopec) – Přední odborník na zdraví uvedl, že mírnější příznaky hlášené lidmi očkovanými proti koronaviru dokazují, že očkování je nejlepší způsob, jak se chránit před vážným onemocněním nebo smrtí na tuto nemoc, a že příčinou by neměl být nárůst počtu případů. Centrální metrika pro měření epidemie.

„Omicron to mění,“ řekl Ashish K. Jha, děkan Brownovy univerzity a bývalý odborník na zdraví z Harvardu, během vystoupení v pořadu „This Week“ stanice ABC v neděli. Toto je transformace, na kterou jsme v mnoha ohledech čekali.“

Jha řekl, že se země proměnila v místo, kde se očkovaní lidé, zejména ti, kteří dostali posilovací dávku, „uzdraví“, pokud se nakazí koronavirem.

„Je to velmi odlišné od toho, co jsme viděli v minulosti,“ řekl. „Takže si už nemyslím, že by infekce obecně měla být hlavním měřítkem.“

Případy ve Spojených státech a ve světě dosahují rekordních úrovní, které nebyly zaznamenány od začátku pandemie, a omikronová varianta nyní představuje většinu infekcí, včetně propuknutí u plně očkovaných a posílených lidí.

Pro zdravotnické úředníky je stále důležité sledovat infekce mezi neočkovanými jedinci, řekl Jha, „protože tito lidé skončí v nemocnici.“

„Teď se ale opravdu musíme zaměřit na hospitalizaci a úmrtnost,“ řekl.

Také nedělní generální chirurg Vivek Murthy Řekl, že je optimistický, že země je nyní v lepší pozici, aby pandemii porazila, než tomu bylo v době, kdy vypuknutí začalo, s odkazem na vylepšené testování a očkovací schopnosti.