Zde jsou aktuální pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí pro nový koronavirus v létě 2024 – NBC Chicago

S rostoucími letními teplotami vedla nová várka kmenů COVID-19 ke zvýšení počtu případů a návštěv pohotovosti ve velké části země.

Podle údajů Centers for Disease Control and Prevention dominuje ve Spojených státech řada kmenů Covid, přezdívaných „FLiRT“ varianty. Nejnovější údaje o sledování variant z Centers for Disease Control and Prevention odhalily, že varianty označené jako KP.1.1, KP.3 a KP.2 tvoří dohromady více než 54 % případů Covid ve Spojených státech.

S rostoucím počtem případů a hospitalizací, co byste měli dělat, pokud se nakazíte? Pokud jste měli COVID v minulých měsících nebo letech, pokyny se pravděpodobně budou lišit od té doby – protože Centra pro kontrolu a prevenci nemocí provedla začátkem tohoto roku velké změny.

Zde je to, co byste měli vědět:

V březnu aktualizovala Centra pro kontrolu a prevenci nemocí své pokyny pro COVID-19, aby odrážely pokyny pro další respirační infekce. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí uvedla, že lidé nakažení Covid-19 se již nemusí pět dní držet dál od ostatních, což znamená zrušení doporučení pětidenní izolace.

Lidé se mohou vrátit do práce nebo k běžným činnostem, pokud jsou jejich příznaky mírné a zlepšují se a od doby, kdy měli horečku, uplynul jeden den, ale Centra pro kontrolu a prevenci nemocí stále doporučují, aby lidé s příznaky zůstali doma.

Doporučení navrhují návrat k normálním aktivitám, když se symptomy obecně zlepší po dobu alespoň 24 hodin, a pokud je přítomna horečka, zmizela bez použití léků na snížení horečky,“ uvádí se v pokynech.

Jakmile se aktivity obnoví, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí stále doporučují „další preventivní strategie“ na dalších pět dní, včetně nošení roušky a udržování vzdálenosti od ostatních.

Agentura zdůrazňuje, že lidé by se měli v první řadě snažit předcházet infekci tím, že se nechají očkovat, umyjí si ruce a podniknou kroky k tomu, aby se venku dostalo více čerstvého vzduchu.

V rámci pokynů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí navrhují následující:

Pobyt Aktuální s očkováním Chránit lidi před vážnými nemocemi, hospitalizací a smrtí. To zahrnuje chřipku, COVID-19 a respirační syncyciální virus, pokud se osoba kvalifikuje.

Chránit lidi před vážnými nemocemi, hospitalizací a smrtí. To zahrnuje chřipku, COVID-19 a respirační syncyciální virus, pokud se osoba kvalifikuje. Dodržujte dobrou hygienu Zakrýváním kašle a kýchání, častým mytím nebo dezinfekcí rukou a čištěním povrchů, kterých se často dotýkají.

Zakrýváním kašle a kýchání, častým mytím nebo dezinfekcí rukou a čištěním povrchů, kterých se často dotýkají. Podnikněte kroky, abyste měli čistší vzduchjako je přivádění více čerstvého vzduchu zvenčí, čištění vnitřního vzduchu nebo shromáždění venku.

Tato změna přichází v době, kdy COVID-19 již nepředstavuje takové riziko pro veřejné zdraví jako dříve. Loni se z třetí hlavní příčiny úmrtí v zemi na počátku pandemie propadl na desátou hlavní příčinu úmrtí.

Většina lidí má určitý stupeň imunity vůči koronaviru z předchozích očkování nebo infekce. Někteří odborníci tvrdí, že mnoho lidí stejně nedodržuje pokyny pro pětidenní izolaci.