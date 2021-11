Zde je srovnání prodejů Diamond & Pearl Remake s předchozím Pokemon Switch a uvedením 3DS v Japonsku

Včera Famitsu zveřejnil soubor Nejnovější herní plány – odhalit Pokémon Brilliant Diamond a Shining Pearl Pro Nintendo Switch to v Japonsku začalo úžasně, jen za první tři dny bylo převedeno 1 395 642 kopií.

Toto číslo bylo založeno pouze na nákupech v obchodech, což znamená, že tyto tituly jsou nyní druhou největší hrou spuštěnou prostřednictvím Switch v Japonsku. Dokonce se jim podařilo vyniknout pokémonský meč a štít při vydání, kterého se po vydání v Japonsku prodalo 1 364 544 milionů kusů.

Pokud vás to přimělo přemýšlet, jak je toto spuštění ve srovnání s jinými víkendy otevírání Pokémonů v Japonsku, moderátor Serebii.net nyní sdílel některá data o fyzických prodejích – zdůrazňujících zahájení prodeje předchozích her Pokémon na 3DS a Switch. Zatímco nejnovější verze dokázaly překonat Let’s Go, starší tituly 3DS jsou stále napřed.

Pro srovnání, zde je skutečný herní víkend v Japonsku BDSP: 1,396 m

SWSH: 1,364 m

Pojďme: 664 tisíc

Spotřeba: 1,19m

SM: 1,9 m

Čas: 13:54

XY: 2,09 m Vydání SWSH bylo menší, ale digitální procento se zvýšilo.

SWSH potvrzeno přes 2 m včetně digitálního – Joe Merrick 25. listopadu 2021

Inaugurační prodej recyklovaných diamantů a perel v Japonsku je upozadil Animal Crossing: New Horizons (Prodáváno kolem 1 880 626 výtisků za první tři dny). Ve Spojeném království renovace také ovládly žebříčky – a staly se jimi Druhý největší tuzemský start fondu roku.

Přispěli jste k prodejnímu úspěchu nejnovějších her Pokémon na Switch? Zanechte komentář níže.