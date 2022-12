Zde je 10 nominovaných na RTÉ Sport Team of the Year · The42

Deset finalistů pro RTÉ Sport Tým roku 2022 bylo odhaleno.

Na seznamu jsou zástupci gaelštiny, fotbalu, ragby, boxu, veslování a cyklistiky a vítěz bude vyhlášen na RTÉ Sport Awards 2022 příští sobotu večer. [9.45pm, live on RTÉ One and RTÉ Player].

Jackie Hurley, Evan Nee Chuelin a Robbie Walsh budou hostit koncert ze Studia 4 v Montrose.

Zahrnuje ceny rozdávané v noci před publikem irských sportovních hvězd RTÉ sportovní osobnost rokutým roku, Generální ředitel A Mladý sportovec roku.

Letošní nominace na Tým roku – a popis pro rok 2022, s laskavým svolením RTÉ – jsou uvedeny níže.

Ragby v Irsku

Muži Andyho Farrella, těsně druzí za Francií v Six Nations, letos překonali „obry“ jižní polokoule a připsali si historicky první vítězství na Novém Zélandu, po němž následovala mezinárodní vítězství na podzim nad světovými šampiony z Jižní Afriky. a Austrálii. Úroveň konzistence znamená, že Irsko dokončilo rok jako země číslo jedna ve světovém ragby.

Irský ženský evropský boxerský tým

Historie se psala v Černé Hoře, když irské boxerky vedly medailovou tabulku na mistrovství Evropy v amatérském boxu žen. Rekordních sedm medailí, tři zlaté, dvě stříbrné a dva bronzy, představuje vůbec nejúspěšnějšího mezinárodního reprezentanta Irska.

Kerryho fotbal

Kerry odolal rostoucímu tlaku Galwaye, aby získal svou první celoirskou korunu po osmi letech a celkově 38. místo. Začátkem roku se království také kvalifikovalo na titul First Division s komplexní výhrou nad Mayem.

kilkenny camogie

Kilkenny překonal Cork o jeden bod v osobním setkání, aby byl po 15. a podruhé za tři roky korunován irským mistrem Glena Dimplexa v Croke Park.

Limerick Hurlers

Treaty County si zajistil svůj první ze tří po sobě jdoucích seniorských hurlingových titulů, což vedlo k druhému polovičnímu útoku z Kilkenny ve finále All-Ireland. John Kelly’s Men také získali svou čtvrtou provinční korunu v řadě, aby pokračovali ve své dominanci v kraji a zemi.

Dámy, které jsou fotbalistky

Royal County dokázal, že loňský celoirský úspěch nebyl náhodný, když si titul udržel a ve finále zachránil svůj nejlepší letní výkon. Na začátku roku si také zajistili titul v první divizi, aby odstranili jakékoli pochybnosti o tom, že jsou nejlepším týmem v zemi.

Gavin Cooney

Zprávy z Kataru Získejte Gavinovo exkluzivní psaní a analýzu z Mistrovství světa ve fotbale 2022 stát se členem



Lehké dvojité lebky pro muže

Paul O’Donovan a Vintan McCarthy si připsali další světový titul v lehké váze poté, co zničili pole na mistrovství světa ve veslování v České republice. Duo Skibbereen mělo léto, na které nezapomnělo, když si také dokráčelo k vítězství ve finále na mistrovství Evropy ve veslování v Mnichově.

ženský fotbal Irské republiky

Girls in Green se kvalifikovaly na Světový pohár, svůj vůbec první velký turnaj, v emotivní a historické noci v Glasgow vítězstvím 1:0 nad Skotskem. Tým Very Pauw příští léto pojede do Austrálie a na Nový Zéland s více historií v hlavě.

Shamrock Rovers

Tallaghtovi muži získali svůj třetí titul v Premier League v řadě a celkově 20.. Hoops také zaznamenal úspěch v Evropě, když se kvalifikoval do skupinových fází Evropské konferenční ligy.

TANDEMOVÁ PARA-CYKLISTIKA

Para-Cycling duo po boku Katie George Dunleavy a Eve McChrystal se opět vrací na světovou scénu a získává svůj šestý titul mistra světa. Zlatí paralympijskí medailisté brali stříbro v časovce už o pár dní dříve.