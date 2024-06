Zdá se, že nedávná verze N64 Switch Online „Perfect Dark“ má nějaké problémy s emulací

Knihovna N64 pro Switch Online nezačala nejlépe, vybrané hry, jako je The Legend of Zelda: Ocarina of Time, byly sužovány řadou problémů s emulací. Nintendo v reakci na to spustilo aktualizace aplikace a od té doby se situace pomalu zlepšuje.

Bohužel se zdá, že jedna z nejnovějších verzí služby byla při spuštění v hrubém stavu. Switch Online emulace oblíbené střílečky od Rare Perfect Dark má podle fanoušků GoldenEye 007 údajně celou řadu „problémů“.Grasslo00„, který předtím zvedl víko zrušeného titulu pro Xbox 360.

Je zřejmé, že existuje spousta problémů s texturami, osvětlením, výkonem, snímkovou frekvencí, online hraním a dokonce i problémy s ovládáním, jako je zpoždění vstupu, problémy s citlivostí a zaměřování:

„Možná jsem na něco zapomněl… ale jo, nemá smysl hrát tuto verzi, je to nejhorší, jako když hrajete na emulátoru z roku 2007, udělejte si laskavost a místo toho si zahrajte PC verzi.“

Netřeba dodávat, že „online“ část tohoto emulátoru Switch není znovu použitelná. Pokud nejste na stejném kontinentu nebo dokonce zemi, zapomeňte na to. pic.twitter.com/2F0k4kA4VX– Graslow00 (@graslow00) 19. června 2024

Ostatní GoldenEye 007 a Dokonalí milovníci temnoty jako „TH126“ Také jsem narazil na některé z těchto problémů:

Efekt závratného rozostření ve verzi Perfect Dark pro Nintendo Switch Online je tak intenzivní, že se v podstatě rozbije, když je plně pod vlivem…👎 pic.twitter.com/onMiCOFEyD— TH126 (@THOneTwoSix) 19. června 2024

Na základě historie Nintenda se službou NSO obvykle sledují populární verze, jako je tato, s aktualizací aplikace, aby vyřešili všechny chyby nebo závady. Vydání Perfect Dark na Switch Online také znamená vydání „zralé“ verze aplikace N64, kterou si nyní můžete stáhnout na eShopu Switch.