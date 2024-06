Zdá se, že Marvel vs. Capcom Fighting Collection odstraňuje jednu z nejbláznivějších hostujících postav vůbec

I když jsi s ním asi původně nemohl hrát























Nedávné oznámení Marvel vs. Capcom Fighting Collection vyvolalo fanoušky po celém světě nadšené, že konečně mají snadný přístup k těmto arkádovým klasikám, i když na skříních nebude všechno jako dřív.











Kromě přidání několika skvělých nových funkcí pro aktualizaci kolekce to vypadá, že Capcom vystřihne tu nejhloupější stíhačku, jakou kdy vyrobili.



















To by samozřejmě bylo Norimarovo nechvalně známé, ale stále do značné míry záhadné zařazení do Marvel Super Heroes vs. Pouliční rváč.





Norimaru byl speciální hostující postava vytvořená japonským komikem Noritake Kinashim jako stereotypní pěkný zbabělec / středoškolský pitomec, který žádá ostatní bojovníky o jejich autogramy a chce je vyfotit.





Ačkoli začal většinou jako vtip, je bývalým umělcem, spisovatelem a překladatelem Capcomu Katsuya Ikitomo Bylo odhaleno, že producent Yoshiki Okamoto řekl, že Kenashimu slíbili, že bude hrát Norimaru v příštím vydání Street Fighter.





Sám Okamoto údajně nebyl fanouškem „mind-bogglingly uncool“ postavy, ale legendární umělec Akiman ho miloval, a tak se stal realitou pro Marvel Super Heroes vs. Marvel. Pouliční rváč.







Zpět k tématu: Nakonec nejvlivnější postavou v MSHvSF byl Norimaru, postava, kterou vytvořil Noritake „Noritaro“ Kinashi v televizním pořadu Tunnels no Namade Daradara Ikasete, a Okamoto-san si myslel, že je neuvěřitelně chladný, ale… „https://t.co/FxMCf1tbLY — GlaxoSmithKline | https://cohost.org/gosokkyu (@gosokkyu) 31. října 2020





Není překvapením, že ani sami Marvel nevypadali, že by s Norimaruem vůbec nebyli, takže z něj byla kompromisem vyrobena japonská exkluzivní postava.





Pokud jde o novou skupinu MvC, rozhodně to vypadá, jako by byl komediální host zcela odstraněn.







„Marvel byl samozřejmě vehementně proti, nechtěli, aby se do jejich hrdinů narážela nějaká náhodná, nepříliš mocná postava, tvrdě jsem je prosil a snažil jsem se je uklidnit – ‚Použijeme to jen v Japonsku! “ – a tak chybí v zámořských vydáních.”https://t.co/UheWyNgZUj — GlaxoSmithKline | https://cohost.org/gosokkyu (@gosokkyu) 31. října 2020





Zatímco jiné skryté bojovníky, jako je Cyber ​​​​Akuma, lze nyní odemknout prostřednictvím nastavení ve změnách provedených v arkádových aktivech, není zde žádná zmínka o tom, že by byl Norimaro odstraněn – ačkoli na japonském webu kompilátoru o něm není vůbec žádná zmínka. .





Na stránce postavy pro něj není žádný záznam pro Marvel vs. SF (jako je tomu nyní u Cyber ​​​​Akuma) a snímek obrazovky výběru bojovníka ukazuje, že obvyklé místo Norimaro ve spodní části bylo nahrazeno logem hry jako v jiných verzích. Ze hry.















Absence Norimaru se pravděpodobně scvrkává na licenční problémy s tím, že Capcom pravděpodobně nebude chtít připoutat Nippon TV a Arrival zpět do skupiny nad Marvel/Disney.





Nebo ho možná mocní stále nemají rádi a chtějí se vyhnout proskakování dalších obručí, jen aby ho dostali zpět.





Norimaru také ve skutečnosti nehrál jako normální bojovník, protože většina jeho poškození nepochází z velkých útoků a komb, ale komického házení náhodných předmětů na soupeře z jeho tašky a snaží se je odstrčit/odkopnout.





Zdá se, že tento neúmyslný bojový styl pravděpodobně pomohl inspirovat hratelnost a mechaniku Phoenix Wright o roky později v Ultimate Marvel vs. Capcom 3.





Ačkoli technicky zůstal pouze japonskou postavou, Norimaruova lokalizační a překladatelská práce se zdá být v podstatě hotová a je stále přítomna v kódu, ale nepoužita.





Jiné anglické verze Marvel vs. Street Fighter mohou být přizpůsobeny k použití Norimaro, protože je ukázáno, že plně přeložil vítězné citace postavy a také konce (ačkoli se objevuje jako Captain America).















Nová kolekce Marvel vs. Capcom by byla zábavným způsobem, jak učinit Norimaro oficiálně hratelným a konečně toto dílo oficiálně použít, což by pravděpodobně zmátlo spoustu hráčské základny mimo Japonsko, i když to vypadá, že se to nestane.





Nebude to ani jediné odstranění/úprava obsahu v sestavě.







Srovnání mezi triky pro snímání pohybu provedené Noritake Kinashi v ústředí Capcomu a skřítci Marvel Super Heroes VS Street Fighter Norimaro, kteří jsou na nich založeni. pic.twitter.com/NV1SotI8yC – Felineki (@felineki) 15. února 2020





První titul Marvel vs. Capcom byl uveden jako s některými změněnými fázemi, které by pravděpodobně zahrnovaly Honda’s Bathhouse, aby z pozadí zvýraznil vycházející slunce, stejně jako model pin-in-the-kalendář a muž ve sprše, i když to se nestalo. Zatím to není plně potvrzeno.





Tato nová kolekce MvC Fighting Collection vůbec nevyjde na Xbox a nebude mít původní vydání pro PlayStation 5 a nedávno jsme se podívali, proč tomu tak je.





Vydání Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics je naplánováno na rok 2024 na PlayStation 4, Nintendo Switch a PC.