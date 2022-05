Zatmění Měsíce 2022: Jak tento víkend sledovat nad vaším webem vycházející „krvavý měsíc“.

Hvězdáři z celého světa budou mít o víkendu možnost vidět krvavý měsíc, když se zatmění Měsíce přesune na oběžnou dráhu Země.

Zatmění Měsíce, kdy je Měsíc zcela ponořen do zemského lichoběžníkového kuželu, aniž by se dotkl zemského stínu, vnitřní části zemského stínu, má začít v neděli po 21:30 ET, Podle NASA. Částečné zatmění má za následek zatemnění pouze části Měsíce.

Částečné zatmění, kdy se zdá, že se Měsíc pohybuje do tmy a část Měsíce ve stínu se bude jevit jako velmi tmavá, nastane před 22:30 ET.

Vysoká škola začne před 23:30 ET, kdy bude celý Měsíc v zemském stínu a zbarví se do měděně červené barvy. Úplné zatmění skončí v pondělí před 1:00 a úplné zatmění skončí ve 2:50

Obyvatelé východní poloviny Spojených států a celé Jižní Ameriky budou moci pozorovat každou fázi zatmění Měsíce a celé zatmění bude viditelné ve velké části Afriky, západní Evropy, Střední a Jižní Ameriky a většiny Severní Ameriky. , podle NASA.

Tmavé prostředí daleko od jasných světel poskytne nejlepší podmínky pro sledování.

K zatmění Měsíce dochází, když jsou Slunce, Země a Měsíc v jedné přímce a Měsíc přechází ve stínu Země, Podle NASA. „Krvavý měsíc“ je termín popisující část úplného zatmění Měsíce, při kterém se všechny východy a západy Slunce objevují na povrchu Měsíce, když prochází zemským stínem, ztmavují ho a dodávají mu karmínovou barvu.

Rayleighův rozptyl, stejný jev, který dává obloze modrou barvu a činí západy slunce červenými, je příčinou zčervenání Měsíce během zatmění. Červené světlo, které má delší vlnové délky než modré světlo, je podle NASA vidět během zatmění Měsíce, protože jediné sluneční světlo, které se dostane na Měsíc, prochází zemskou atmosférou.

„Je to, jako by se na Měsíc promítal východ a západ slunce celého světa,“ uvedla administrativa.

Čím více prachu nebo mraků bude v době zatmění v zemské atmosféře, tím bude Měsíc vypadat červeněji.

Během zatmění se očekává oblačnost od Dallasu po Chicago, zatímco rozptýlená oblačnost se bude pohybovat od Atlanty po New York. NASA Bude se vysílat živě úplného zatmění Měsíce.

K dalšímu úplnému zatmění Měsíce dojde 8. listopadu. Poté k dalšímu úplnému zatmění Měsíce dojde až 13. března 2025.

Video přes AccuWeather