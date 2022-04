Zatímco Toronto Symphony Orchestra oslavuje maestra, podívejte se na hudební ředitele orchestru

Pět hlavních konektorů za cenu jednoho? Torontský symfonický orchestr nenabídl větší nabídku než sobotní večer v Roy Thompson Hall.

Maestros Special Homecoming, jak se nazývá, znamená předčasné zahájení sezóny stého výročí orchestru 2022-23. Všech pět dirigentů je buď současných – v případě Gustava Jimena – nebo bývalých hudebních ředitelů orchestru.

Naděje bylo pozvat všech šest sousedských maestrů, ale Seiji Ozawa, který velel Torontonům v letech 1965 až 1969, byl v posledních letech v křehkém zdraví a nemohl cestu uskutečnit.

Mnoho let poté, co odešel z Toronta, jsem se ve Vídni setkal s japonským maestrem a tenkrát mi řekl, že byl vždy vděčný za to, že během let v Torontu moc anglicky nečetl. Když to řekl, samozřejmě se usmíval. TSO byl jeho první orchestr, vedl několik prvenství a my, jeho kritici, jsme ho dostali na drsnou jízdu.

Očividně to nebyl tentýž Seiji Ozawa, se kterým jsem se po letech setkal při vedení Bostonského symfonického orchestru v Schoenbergově masivním „Gurrelieder“ na festivalu Tanglewood. Vedle mě sedící profesor hudby z Queens College, který strávil celou show s nosem zabořeným do obří partitury, se na mě nakonec podíval, zavrtěl hlavou a řekl: „Všechno tam bylo.“ Ozawa si ze své paměti udělal poslední poznámku.

Jestliže byl Ozawa nejtalentovanějším hudebním ředitelem orchestru, jeho nástupce, český dirigent Karel Anserl, byl možná hudebně nejhlubší.

Hvězda ho poslala za ním do Winterthuru ve Švýcarsku, když bylo oznámeno jeho datum, připojil jsem se k němu v jeho Mercedesu na cestu domů do Prahy, kde vedl orchestr, velkou Českou filharmonii, na tradičním zahajovacím ceremoniálu pražského Jarní festival.

Sledoval jsem, jak dva liberální komunističtí pohlaváři Aleksandr Dubček a Ludvík Svoboda vcházejí do prezidentské lóže ve Smetanově síni a celé publikum zůstalo sjednoceno a zpívalo českou hymnu s takovým nadšením, až mi z toho brněla páteř. O několik týdnů později vstoupily ruské tanky.

V té době Ansirl odjel natrvalo do Toronta, kde se jeho zdraví rychle podlomilo v důsledku let strávených v německém koncentračním táboře Theresienstadt. Ale to nebylo předtím, než Beethovenova symfonie zahraná v nepřátelských zvukech tehdejšího O’Keefe Center svému publiku ukázala, co inspirativní orchestr skutečně dokáže.

Jak vyměníte tento konektor? No, to nemůžeš. Takže bystrý dirigent orchestru Walter Homburger, který podepsal smlouvu s Ozawou i Ansirlem, se ukázal být mladým Angličanem, cambridgeským učencem, který je stále v raných fázích své kariéry, s potenciálem v této práci růst.

A Andrew Davis vyrostl, takže se stal Kanaďanem ve 13letém procesu, ve kterém mu správní rada věnovala jako dárek na rozloučenou březovou kánoi.

Bylo by těžké si představit, že za ním sedí v takové kánoi. Němec Gunther Herbig, neúnavně zdvořilý, ale emocionálně zdrženlivý charakter, prošel Detroitskými symfoniky v nešťastné době, kdy orchestr zažíval vážné finanční potíže a hráčská morálka byla na nízké úrovni. Přestože zvýšil herní standardy, zpětný pohled naznačuje, že se netěšil úspěchu, jaký by si jeho příspěvek zasloužil.

Oba jsme trpěli japonským čajovým dýchánkem během úspěšného turné orchestru po Pacifickém pobřeží, ale nikdy jsem tohoto maestra nepoznala – a v jeho případě se mi ten název zdál opravdu výstižný.

Jukka-Pekka Saraste byl také skvělý zákazník, ale to jsem čekal. Moje matka, která byla úžasně starostlivá, se narodila a vyrostla ve Finsku a já mám nízkou teplotu finské krve v žilách. Slyšel jsem tohoto maestra vyprávět vtip na zkoušce ve Vídni. Nebylo to úspěch.

Uvolněný a neformální způsob přišel přirozenější Peteru Ongianovi, rodákovi z Toronta, který hudebně vyrostl v Londýně a New Yorku. Většinu své rané kariéry strávil jako první houslista pro populární Tokyo String Quartet, dokud ho k tomu nepřivedla pozdní nemoc zápěstí.

Stejně jako Davis byl hudebním demokratem. Skutečnost, že oba muži měli relativně dlouhé funkční období – Oundjianovi bylo 14 let – poukazuje na hodnotu harmonie ve věku, kdy klubování již není součástí popisu práce.

Jimena ještě neznám. Ještě větší obětí nešťastného načasování než Herbig, přišel, aby ho přivítalo uzamčení COVID-19, a od té doby jezdí sem a tam mezi Torontem a svým domovem v Amsterdamu – kdysi byl perkusionistou pro velký Royal Concertgebouw. orchestr.

Opravdový Španěl a kosmopolita s působivým seznamem příspěvků hostů ve svém biu, vyzařuje z pódia sebevědomí a orchestru se mu i nadále daří.

Sir Thomas Beacham jednou řekl, že neexistují dobré a špatné orchestry, pouze dobří a špatní dirigenti. Stejně jako u mnoha pozorování anglického barona jde spíše o inteligenci než o moudrost.

Dobrý dirigent však rozhodně může něco změnit. Když se mě cynický člen Torontského symfonického orchestru zeptal, co považuje za dirigentskou roli, jednou mi řekl, že „to vám nic nebrání“. Jak Maestro předvedl v sobotu večer, jejich skutečnou úlohou je ukazovat cestu.