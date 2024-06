Zatímco hráči Destiny 2 čekají na závěrečnou pauzu, jeden vývojář doporučuje vyzkoušet animaci „vypnutí přilby“ pro nové filmové MMO.

Servery Destiny 2 jsou mimo provoz před spuštěním The Final Shape, ale vývojáři mají pro ty, kteří se do kampaně ponoří do zítřka, rychlé oznámení veřejné služby: možná je konečně čas odhodit „přilbu“ tentokrát.

„BTW, pokud se rozhodnete nastavit svého opatrovníka do režimu ‚vypnutá helma‘, můžete vidět svou nově upravenou tvář animovanou na place ve filmech The Final Shape,“ říká režisér kina Jamie Myers. Cvrlikání. „Váš hovor! Ale chtěl jsem, abyste věděl, že je to volba.“

Destiny 2 vám nyní umožňuje kdykoli upravit vzhled vašeho Guardiana, takže pokud jste tajně používali helmy, abyste se vypořádali s tím, jak moc nenávidíte to, co před lety vaší postavě udělaly, už na to nezůstanete. . . V rozšíření nedošlo k žádné zásadní změně vzhledu obličejů, ale existuje nová možnost přizpůsobení možná To stačí k tomu, aby některé hráče nalákalo, aby se znovu podívali do tváře své postavy v cutscénách.

Myers říká, že cut-scény helmy jsou pro Bungie prioritou v dalším pokračování tweet. „Někdy existují složité důvody, proč to nemůžeme uskutečnit, ale vždy uděláme něco navíc pro obě možnosti,“ vysvětluje Myers.

Pokud se vám doposud dařilo zůstat bez spoilerů, možná budete chtít na posledních pár hodin před finálním vzhledem ztmavit. Před pár dny Bungie varovalo před „sdílením spoilerů online“ poté, co se zdálo, že podivný únik streamu PS5 měl za následek přeskočení celého rozšíření.

